Van Büyükşehir Belediyesi'nin İŞKUR üzerinden 1 günlüğüne yayınladığı ilana Van Valiliği müdahale etti. Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'nin 245 işçi istihdamı için İŞKUR üzerinden yayınladığı 1 günlük ilanı kabul etmeyerek 14 günlüğüne yayınlanmasına karar verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 1 günlük açtığı ilanı 8 Aralık 2024'e kadar uzatan Van Valiliği, ihtiyaç sahibi vatandaşların 1 gün içinde başvuru yapamayacağını göz önünde bulundurarak 14 gün yayınlanmasına karar verdi.

Van Valiliği'nin kararına tepki gösteren Van Büyükşehir Belediyesi, 'kararı tanımıyoruz' açıklaması yaptı.

İşte Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan o açıklama:

BASINA VE KAMUOYUNA

(Valiliğin İş İlanı İle İlgili Verdiği Hukuksuz Kararı Tanımıyoruz!)

Van Büyükşehir Belediyesi’ne iştirak şirketi olan Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti üzerinden alınacak işçilerle ilgili ilan süresinin valilik tarafından uzatılmasına ilişkin bu açıklamayı yapma gereği duymaktayız.

25 Kasım 2024 tarihinde Van Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Belvan’ın belediyenin çeşitli kademelerinde çalıştırılmak üzere 245 personel alımı gerçekleştirmek amacıyla İŞKUR üzerinden bir günlük işe alım ilanı verilmiştir. İlanın açılmasının hemen ardından belediyemize başvurular başlamış, yeterli başvuru sayısına ulaşılmasının ardından ilanın aynı gün mesai saati bitiminde kaldırılması kararlaştırılmıştır. Ancak bu işlemin yapılması için İŞKUR’a yapılan başvuru sırasında, iş ilanının Van Valiliği’nin emriyle 8 Aralık 2024 tarihine kadar 14 gün daha uzatıldığı tarafımıza sözlü olarak bildirilmiştir.

Elbette ki bu karar tamamen mevzuat dışı, keyfiyete dayanan, hiçbir hukuki altyapısı olmayan bir karardır. Anlaşılan o ki Van Valisi, halen kendisini belediyede kayyım zannederek, kendi sorumluluk alanı dışında olan bir konuda direk müdahil olup, kanunları ayaklar altına alan bir uygulamaya imza atmıştır. Kayyım oldukları süreçte hayata geçirdikleri usulsüzlükleri sürdürebileceğini zannetmektedir.

Şöyle ki;

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 375 sayılı KHK geçici 24 ve ek 20. Maddeleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22.01.2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan maddeler ile belediye şirketlerinde işçi alımları için işçi alım ilanlarının İŞKUR’a bildirilmesi ve söz konusu ilanların İŞKUR internet sitesinde yayımlanması şeklinde düzenlenmiştir. Bu itibarla ilgili kanunda İŞKUR’a ilan verilmesi yeterli görülüp ilana dair herhangi bir süre şartı belirtilmemiştir. Şirketimiz Belvan da bu mevzuata uygun ilan açmış, başvuruları alamaya başlamıştır. Nitekim 245 kişilik personel ihtiyacı için gün içerisinde 522 başvuru yapılarak, gerekli başvuru sayısına ulaşılmıştır. Bu nedenle gelen başvurular kurumumuz tarafından yeterli görüldüğünden verilen ilan uzatılmamış ve kurum sayfasından kaldırılması için İŞKUR’a yazı yazılmıştır.

Bilinmesini isteriz ki, belediyemizin açtığı iş ilanı tamamen ilgili mevzuata ve kanunlara uygun bir şekilde yapılmıştır. Nitekim bu karara imza atan Van Valisi, kayyım olduğu süreçte benzer bir şekilde, yani bir günlük iş ilanıyla yüzlerce personel alımı gerçekleştirmiştir. Bununla da yetinmeyip iş ilanı açmadan dahi belediyeye personel alımı yapmıştır.

Örneğin;

-06.01.2024 tarihinde, 09.01.2024 tarihinde, 22.01.2024 tarihinde bir günlük ilan açılmış;

-27.02.2024 tarihinde iki ayrı kararla, 29.02.2024 tarihinde ise yine bir kararla ilansız bir şekilde işe personel alımı yapılmıştır.

Durum böyle iken, tamamen belediyemizin ve iştiraki Belvan şirketimizin tasarrufunda olan bir işleme müdahale etmek tam manasıyla bir kayyım zihniyetidir. Herhangi bir yasaya dayanmadan, tamamen keyfi bir tutum ve talimatla yapılan bu işlemle açıkça söylüyoruz; suç işlenmektedir.

Bu nedenle verilen bu hukuk dışı kararı tanımıyoruz. Bunun için de açtığımız bir günlük iş ilanının geçerli olduğunu bildiriyor, 25 Kasım saat 17.00 itibariyle başvuruyu sonlandırdığımız için yapılacak yeni başvuruların alınmayacağını ilan ediyoruz. Ayrıca valiliğin talimatına uyarak hukuksuz işlem gerçekleştiren İŞKUR ve ilgili personeller hakkında suç duyurusunda bulunarak, sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELVAN ULAŞIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ