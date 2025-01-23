Van Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere hızlı bir şekilde müdahale etmek için ekip kurdu. Van Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) desteğiyle 60 kişilik Kentsel Arama Kurtarma ekibini kurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Görevi başında hazır ve donanımlı bekleyen ekip, doğal afetlerden yangınlara kadar birçok acil durumda hayat kurtarmayı ve oluşabilecek zararları en aza indirmeyi hedefliyor. Gerekli eğitimlerden geçen ekip, en son teknolojiyle donatılarak kriz anlarında hızlı ve güvenilir çözümler üretebilecek kapasitede hazırlandı. Kentsel Arama Kurtarma ekipleri, başta Van olmak üzere bölge iller ve Türkiye için hayati öneme sahip.” denildi.

Oluşturulan ekibin, halkın acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapacağı da bildirildi.