Van, 22 Ağustos Perşembe günü büyük bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya. Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), şehirdeki elektrik kesintilerinin kapsamını açıkladı ve bu durum bölgedeki yaşamı derinden etkileyecek. Merkez ilçeler dahil olmak üzere 8 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak.

Kesintiler, İpekyolu’ndan Edremit’e, Özalp’ten Erciş’e kadar geniş bir yelpazede etkili olacak. İpekyolu’nda Kavuncu, Alipaşa ve Erçek gibi mahalleler 09.00-17.00 saatleri arasında enerjisiz kalacak. Edremit'te ise Andaç ve Çayırbaşı gibi bölgeler 13.30-15.30 saatleri arasında karanlığa bürünecek. Özalp ve Gürpınar gibi ilçelerde de aynı saat diliminde çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri olacak.

Erciş, Çaldıran, Gevaş ve Muradiye ilçelerinde de benzer şekilde gün boyunca farklı saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Gürpınar'da ise kesintiler iki ayrı zaman diliminde gerçekleştirilecek ve bu durum geniş bir bölgeyi kapsayacak.

VEDAŞ'ın bu kesintilere yönelik açıklaması, vatandaşları hazırlıklı olmaya çağırıyor ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle bu durumun kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Elektrik kesintileri, günlük yaşamı ve özellikle iş yerlerini büyük ölçüde etkileyecek. Bu nedenle, bölgedeki tüm vatandaşların önceden önlem alması ve alternatif enerji kaynaklarını hazırlamaları gerekiyor.