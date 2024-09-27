Yanlış Seçimler ve Erken Gelen Goller

Van Bronckhorst, takımının beklenmedik bir performans sergilediğini ve maçın erken bittiğini ifade etti Teknik direktör, maç boyunca yaptıkları yanlış seçimlerin sonucu etkilediğini belirtti; "İstediklerimizi yapamadık, üst üste goller yedik," diyerek oyuncularının oyun disiplinini kaybettiğini vurguladı. Maçın 55. dakikasında her şeyin bitmiş gibi hissettiklerini dile getirdi.

Ajax’ın Presi ve Savunmadaki Zayıflıklar

Van Bronckhorst, Ajax'ın yoğun presinin takımlarını etkilediğini ve özellikle sol kanatta savunmada zayıf kaldıklarını aktardı. Orta sahada kaybedilen topların, mağlubiyete giden yolda büyük rol oynadığını belirtti.

Rotasyon İhtiyacı ve Oyuncu Değişiklikleri

Rotasyon yapmanın zorunlu olduğunu ifade eden Van Bronckhorst, Mustafa'nın oyunda bekleneni veremediğini ancak onun için bu deneyimin önemli olduğunu söyledi. Ajax’ın oyununa uygun iki 6 numaraya ihtiyaç duyduklarını düşündüğünü de ekledi.

Sorumluluk ve Geleceğe Yönelik Planlar

Sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eden Van Bronckhorst, oyuncuların hislerine dikkat ettiklerini ve gelecekte daha iyi performans sergilemek için planlar yapacaklarını belirtti. Önümüzdeki maçlar için de oyuncularını dinlendirmeyi düşündüğünü vurguladı.