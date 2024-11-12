Son yıllarda uçak sefer sayılarının azlığı sıkça gündeme gelen Van, bu duruma rağmen 2024 yılı Ocak – Ekim dönemi verilerine göre Türkiye genelinde havayolu ile en fazla yolcu ağırlayan 12. il olurken, bölgede de ilk sırada yer aldı.

VAN, ÜLKE GENELİNDE 12. SIRADA

DHMİ tarafından açıklanan verilere göre 10 aylık uçuş verilerinde en çok yolcu taşınan il İstanbul olurken, Van Ocak-Ekim ayı içerisinde toplam 1 milyon 361 bin 442 yolcu ile ülke genelinde havalimanı en fazla kullanılan 12’nci şehir olarak açıklandı.

BÖLGEDE 1. SIRADA

DHMİ tarafından yayımlanan verilere göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan kentler içinde hava yolu ile en fazla yolcu taşımacılığı yapılan kent Van oldu.

Ocak – Ekim dönemi içerisinde 1 milyon 361 bin 442 yolcu ile bölgede en fazla yolcu taşımacılığı yapan il Van olurken, ikinci sırada 984 bin 942 yolcu ile Erzurum, üçüncü sırada 816 bin 578 yolcu Elazığ yer aldı.