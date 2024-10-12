Açıklanan verilere göre Van, 9 ay içerisinde en çok uçuş yapılan 11. il olurken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise ilk sırada yer aldı.

Sık sık gündeme gelen Van’ın uçuş sefer sayılarının azlığı, ertelenen ya da iptal edilen uçuşlar, havalimanı kapasitesinin yetersiz olması ve benzeri sorunlara rağmen Van 2024 Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 232 bin 178 yolcu ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava yolu ile en fazla yolcu ağırlayan il oldu.

DHMİ tarafından yayımlanan verilere göre Van; ülkemiz genelinde de hava yolu ile en fazla yolcu ağırlayan iller arasında 11. sırada yer aldı. Aynı zamanda Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise hava yolu ile en fazla yolcu ağırlayan kent oldu.

Eylül ayı içerisinde 79 bin 872'si iç hatlar, 87 bin 583'ü dış hatlar olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 214 bin 319 uçak trafiğine ulaşıldı. Eylül ayında hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı ayına kıyaslandığında toplamda yüzde 2,4 artış yaşandığı görüldü.

2024 yılı Ocak-Eylül döneminde taşınan toplam yolcu sayısı ise ülke genelinde 177 milyon olarak kayıtlara geçti.