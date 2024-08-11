İstatistiki verilere göre 2024 Haziran ayı içerisinde bakanlık onaylı tesislere gelişin en çok yapıldığı il 3 milyon 590 bin 394 kişi ile Antalya oldu.

Haziran ayında bakanlık onaylı tesislere en az girişin yapıldığı il ise bin 222 kişi ile Kilis oldu.

VAN, TÜRKİYE GENELİNDE 25’İNCİ SIRADA YER ALDI!

Van’da bakanlık onaylı tesislere giriş yapan toplam kişi sayısı 35 bin 455 kişi oldu. Bu rakam ile Van, Türkiye genelinde 25’inci sırada yer alırken, başka ülkelerden ziyaretçi alan 13 sınır il arasında ise 5’inci sırada yer aldı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE İLK SIRADA YER ALIYOR!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜİK tarafından paylaşılan verilerde bakanlık onaylı tesislere; geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranlarında Van, Doğu Anadolu Bölgesinde ilk sırada yer alırken, bölgede Van’ı sırasıyla takip eden diğer iller ise; Erzurum, Elazığ, Erzincan, Malatya, Kars, Bitlis, Iğdır, Hakkari, Muş, Ağrı, Ardahan, Bingöl ve Tunceli oldu.