Van İl Sağlık Müdürlüğü, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ana binasında bulunan merkezi kafeteryayı üç yıl süreyle kiralamak için ihale açtı. Van'ın kalbinde, binlerce hastanın ve ziyaretçinin uğrak noktası olan bu kafeterya, ihaleye katılacaklar için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, bu kârlı işin kira bedeli ne kadar ve ihaleye nasıl katılabilirsiniz?

Kiralamak İçin Kıyasıya Rekabet Başlıyor: Kimler Katılabilir?

Kafeterya kiralama ihalesi, 27 Ağustos 2024 tarihinde, Van İl Sağlık Müdürlüğü ihale toplantı odasında gerçekleşecek. İhaleye katılmak isteyenler, gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak, kapalı zarf usulüyle tekliflerini sunacaklar. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesi'nin a bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak.