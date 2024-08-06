Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, randevu almakta zorlanan vatandaşlar için mesai sonrası sağlık hizmetlerini genişletiyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren hizmet vermeye devam edecek poliklinikler şu şekilde sıralanıyor: Çocuk Cerrahisi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Gastroenteroloji, Radyoloji, Romatoloji (İç Hastalıkları), İç Hastalıkları (Dahiliye), Nöroloji, Dermatoloji (Cildiye), Nükleer Tıp, Göz Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları. Sağlık hizmetlerinde geç saatlere kadar destek arayanlar için bu poliklinikler açık kalacak!

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi