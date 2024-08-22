Van, Bitlis ve Hakkari'yi kapsayan Türk Eczacılar Birliği 38. Bölge Eczacı Odası, 27 Eylül'de yapılacak Olağan Genel Kurul'da sandığa gidiyor. Bu seçim, bölgedeki eczacıların yeni liderini belirleyecek ve aynı zamanda gelecekteki eczacılık politikalarına yön verecek. Elite World Otel’de gerçekleşecek olan bu kritik toplantıda, eczacılar hem yönetim kurulu hem de mali raporlar üzerinden kıyasıya tartışacak.

Oda Başkanı Ersin Karaman, üyelerine önemli bir uyarıda bulundu. Olağan Seçimsiz Genel Kurul Toplantısı’nın 27 Eylül Cuma günü saat 13.30’da çoğunluk sağlanarak yapılacağını, çoğunluk sağlanamazsa 28 Eylül Cumartesi günü aynı saatte Elite World Otel’de yeniden toplanılacağını belirtti. Karaman, üyelerin bu toplantıya katılmalarının yasal bir zorunluluk olduğunun altını çizdi; aksi takdirde yıllık üye aidatı kadar para cezası ile karşı karşıya kalacaklarını hatırlattı.

Seçim Ateşi Van’da Yandı: Eczacılar İçin Kritik Viraj!

Van, Bitlis ve Hakkari bölgesindeki eczacılar, yeni yönetimlerini belirlemek için sandık başına gidiyor. 27 Eylül’de düzenlenecek genel kurul toplantısı, sadece yeni bir yönetim değil, aynı zamanda gelecekteki eczacılık politikalarına da yön verecek. Seçim atmosferi şimdiden gerilimli. Oda Başkanı Ersin Karaman’ın yaptığı açıklamalar, bu kritik seçime katılımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü bu seçim, bölgedeki eczacılık mesleğinin kaderini belirleyecek.