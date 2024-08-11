‘6. Cilo Fest’ renkli görüntülerle devam ediyor. Vali Ali Çelik, festivale katılanların arasına katılarak ailelerle bir süre sohbet etti. Hakkari Vali Yardımcıları Buğra Kardağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu ise festivalde bir an olsun vatandaşları yalnız bırakmayarak alana giriş yapanlara Kürtçe olarak "hoş geldiniz" dedi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de stant kurarak vatandaşlara bilgilendirmede bulundular. Kızılay Hakkari Şubesi 5 ayrı çadır kurarak vatandaşlara çorba ikramında bulunurken, yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı festival renkli görüntülerle devam ediyor.

Festivalde bir konuşma yapan Vali Ali Çelik, Türkiye’nin en yüksek rakımlı festivaline katılan herkese teşekkür etti. Vali Çelik, "İzmir’den, Antalya’dan, Diyarbakır’dan, Van’dan, Şırnak’tan, Derecik’ten, Şemdinli’den, Çukurca’dan, Yüksekova’dan, Türkiye’nin en yüksek festivaline teşrif eden siz değerli kampçılar, dağcılar, adrenalin tutkunları, yüreği güzel, sevgisi güzel Hakkarili hemşehrilerim, hepiniz bugün festivalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Cilo Sat Dağları sadece dağlardan ve buzullardan ibaret değil, burası Hakkari’nin huzuru, Hakkari’nin sevgisi, Hakkari’nin geleceği ve umudunun birleştiği bir yer. Bugün burada el ele tutuşan, halaylarda bir araya gelen bu yürekler, bu gençler, kadınlar ve erkekler, yarınlarda ülkemizin geleceğini kucaklayacak, dostluğun ve sevginin tohumlarını ektiler. Bir müddet bu alanlarda terörün gölgesi bizlerin yapmak istediklerinin, sizlerin yapmak istediklerinin üzerine gölge oldu. Ancak onların ekmek istedikleri kötülük tohumları; sevginin, iyiliğin birleştiriciliği üzerinde ortadan kalkıyor kalkacak. Birçok festival yaptık, Çukurca’da festivalimize dışarıdan 500 foto safarici gelmişti.

‘Nerede konaklayacağız’ demişlerdi. Çukurcalı hemşehrilerimizin hepsi evlerini açtı, yüreklerini açtı, sevgilerini açtı. Hakkari yüreği güzel, sevgisi güzel insanların şehri; bugün dışarıdan buraya kamp için gelen misafirlerimizin hepsine şunun için seslenmek istiyorum. Bugün sadece dağlık alanlarda değil şehirlerde, Yüksekova’da, Şemdinli’de, Derecik’te sizleri insanlarımız misafir edecek.

Esnafımızın bir bardak çayını için, onlara uğrayın ve bu güzel insanların yaşamlarının bir parçası olun. Ben başta Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere festivalimize teşrif eden herkese şükranlarımı sunuyorum, iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız, iyi ki Hakkari’deyiz, iyi ki Cilo Sat bölgelerinde el ele gönül gönüleyiz" dedi.

Aydilge konseri, dağ bisikleti, kayak ve snowboard, Djenes konseri, Buray konseri, rafting, kano, bisiklet yarışı, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tırmanış gibi etkinliklerin yapıldığı festivale katılanlar, bölgenin eşsiz manzarasında doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.