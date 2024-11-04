Beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Vali Yardımcısı Musa Göktaş, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ve kurum amirleriyle birlikte devam eden yatırımları yerinde inceleyen Van Valisi Ozan Balcı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Valisi Ozan Balcı ve beraberindekiler bu kapsamda ilk olarak Eski Van Şehri'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

"ESERLERİMİZ İLİMİZİN TARİH, TURİZM VE KÜLTÜRÜNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Buradaki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Balcı, "Eski Van Şehrini özüne uygun olarak ayağa kaldırma çalışmalarımız kapsamında başta 750 yıllık Ulu Cami olmak üzere, Kızıl Minareli Cami, Miri Ambarı ve Tarihi Hanın restorasyonu hızla sürüyor. Valiliğimizin Koordinasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde devam eden restorasyonlar bittikten sonra bu eserlerimiz ilimizin tarih, turizm ve kültürüne büyük katkı sağlayacak" dedi.

KÜLTÜR MERKEZİ HIZLA YÜKSELİYOR

Vali Balcı daha sonrası beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Vali Yardımcısı Musa Göktaş, İl Başkanı Emre Güray ve kurum müdürleri ile birlikte Devlet Tiyatrosu binasının yanında yapımı hızla devam eden Yeni Kültür Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Balcı, çok kapsamlı hizmet verecek olan kültür merkezinin Van'ın kültür ve sanatına büyük katkı sağlayacağını belirterek çalışanlara kolaylıklar diledi.

YENİ İL HALK KÜTÜPHANESİ VE BEBEK-ÇOCUK KÜTÜPHANESİ HIZLA TAMAMLANIYOR

Vali Balcı ve beraberindekiler akabinde Devlet Tiyatrosu yanında yapımı devam eden yeni İl Halk Kütüphanesi ile Bebek-Çocuk kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkilisinden inşaatın son durumu hakkında bilgi alan Vali Balcı, özellikle ilimizin çocuklarına ve gençlerine büyük fayda sağlayacak kütüphanenin kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini ifade etti.

TEKSTİL FABRİKALARININ YAPIMI SÜRÜYOR

Vali Balcı beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Van Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı son aşamaya gelen tekstil fabrikalarının inşaatında incelemelerde bulundu. İlgililerden inşaatlar hakkında bilgi alan Vali Balcı, "Valiliğimizin 6 tekstil fabrikası faaliyette. 2 bin insanımız istihdam ediliyor. Bugün inceleme yaptığımız 4 fabrikamız da tamamlanıp kısa sürede üretime başlayacak. Bu fabrikalarımızda da 2 bin kişi istihdam edilecek. İlimizin işsizliğinin azaltılmasına katkı sağlayacağız. Hedefimiz tekstilde 50 bin istihdam" dedi. Vali Balcı ve beraberindeki heyet daha sonra üretim yapan fabrikaları da ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar diledi.

2 MİLYON 700 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Vali Balcı, Van Orman İşletme Müdürlüğü fidanlığında incelemelerde bulundu. Fidanlıkta yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Balcı, başlatılan proje ile 2 milyon 700 bin fidanın Van'ın bereketli topraklarıyla buluşturulacağını kaydetti. Proje kapsamında geçen yıl 350 bin meyve fidanının dağıtılarak toprakla buluşturulduğunu belirten Vali Balcı, bu yıl da 350 bin fidanın dağıtıldığını söyledi. Vali Balcı, "Fidanlıkta şu anda 162 bin ceviz, 350 bin badem, 65 bin elma, 5 bin ayva, 35 bin kayısı, 10 bin armut, 33 bin kiraz, 40 bin vişne, 5 bin dut, 10 bin erik, 20 bin şeftali, 100 bin Erciş Üzümü olmak üzere toplam 835 bin adet meyve fidanı bulunuyor. Ayrıca fidanlıkta 90 bin adet Karaçam, 90 bin adet kara servi, 50 bin adet mavi servi, 165 bin adet sedir, 10 bin adet altuni mazı, boylandırmaya alınan 11 bin adet karaçam ve sedir bulunmaktadır. Hep birlikte el ele Van'ı meyve ağaçları ile donatacağız. Çünkü memleketi, milleti sevmek ağaçlarıyla, dağlarıyla, taşlarıyla, ovalarıyla, yaylalarıyla, meralarıyla, kurduyla, kuşuyla, börtüsüyle, böceğiyle, florasıyla, manileriyle, türküleriyle beraber sevmektir" dedi. Vali Balcı, fidanlıkta karşılaştığı çocuklara da kitap hediye etti.

TIBBİYE CAMİİ HIZLA TAMAMLANIYOR

Vali Ozan Balcı, son olarak beraberindeki Vali Yardımcısı Musa Göktaş ile birlikte üniversite yerleşkesi içerisindeki Tıbbiye Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Van Valiliği, YYÜ ve hayırsever vatandaşların yardımlarıyla inşaatı süren Tıbbiye Camiinin yakın zamanda ibadete açılması hedefleniyor.