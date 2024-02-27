Van-Hakkari karayolu Güzeldere Geçidi mevkiinde düşen çığın seyir halindeki minibüsü şarampole sürüklemesi sonucu meydana gelen kazada Başkale ilçesi nüfusuna kayıtlı Memihan Şengül olay yerinde hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

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Olayın ardından bölgeye jandarma, polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ile karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkartılarak Van'daki hastanelere sevk edildi.

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Van Valisi Ozan Balcı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA