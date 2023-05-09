Wanhaber – Haber Merkezi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden ve vatandaşları Van Gölü ile buluşturmayı amaçlayan sahil yolu projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Çalışmalar hakkında Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel’den bilgi alan Vali Balcı; “10 kilometrelik sahil yolunu yapıyoruz. Yol boyunca 1100 dönümlük alan rekreasyon alanı olacak. Van’ımızın ekonomik gelişimine, turizmine, kültürüne çok büyük katkı sunacak.

Kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Sosyal alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, ailelerin günlük vakit geçirebileceği bir dinlenme alanı olacak. Çalışmalarımız hızla sürüyor. Vanlıyı, Van denizi ile buluşturmuş olacağız. Ulaşımımızı rahatlatacak ikinci bir yolu kazanmış olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.