Karasal iklimin hâkim olduğu Van’da kış ayları yağışlı ve soğuk geçiyor. Gecelerin uzun olmasından dolayı beslenme alışkanlıkları da değişiyor. Soğuk havalardan dolayı hareketlilik azaldığı için günlük yaşantımızda daha fazla yiyecek tüketilebiliyor.

Yaz aylarında hareketlilikten ve bol su tüketiminden dolayı verilen kilolar kış aylarında kontrolsüz bir şekilde artabiliyor. Peki kış aylarında beslenme nasıl olmalı? Nelere dikkat edilmeli? Tüm detayları Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Rahmi Ercan, Wanhaber’e açıkladı.

“KIŞ AYLARINDA KİLO ALMAMIZ KAÇINILMAZ OLUYOR”

Kış aylarında beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Rahmi Ercan, “Yaz aylarında çok hareketliyiz, çok kalori yakıyor ve vücudun ihtiyacını karşılayabilmek için çok fazla su tüketiyoruz. Yazın beslenmemiz artsa bile hareketlilikten dolayı çok fazla kilo yapmaz. Ama memleketimizde çetin kışlar yaşandığı için hareketliliğimiz azalıyor, enerji düşüyor ve kilo almamız kaçınılmaz oluyor. Bu aşamada beslenmenin daha fazla dikkate alınması gerektiği ön plana çıkıyor.” dedi.

“KIŞIN EVDE EGZERZİLER YAPILMALI”

Soğuk havalardan dolayı hareketliliğin azaldığını belirten Diyetisyen Ercan, “Evlerde ya da kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirdiğimiz için çok fazla enerji sarf edemiyor ve fazla kalorileri yakamıyoruz. Bu nedenle sağlıklı ve düzenli beslenmeye çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Hareket alanımız daraldığı için egzersiz yapmayı da ihmal etmememiz lazım. Egzersiz derken illa dışarı çıkıp tempolu bir yürüyüş, hızlı koşmak veya bir spor salonuna gitmek değil. Minimaliz bir program belirleyip evde de egzersiz yapabiliriz. Yani kış problemi ortadan kalkmış oluyor.” ifadelerini kullandı.

“UYKUDAN ÖNCEKİ 3 SAATE DİKKAT”

Uykudan önceki 3 saatte bir şey tüketilmemesini tavsiye eden Beslenme Uzmanı Ercan, “Diyet veya beslenme programı mutlaka hazırlanmalı, geç saatlerde yiyecek tüketilmemeli. Özellikle akşam yemek yenildikten sonra içilen çayların yanındaki ürünlere de dikkat edilmeli. Yöre halkı olarak çayın yanında paketli ürünler, yağlı börekler veya tatlılar tüketmeyi seviyoruz. Gece vücut hareketsiz kaldığı için daha fazla yağ depolanmasının da önü açılmış olur. Vücudun özellikle midenin ve bağırsakların rahat bir şekilde sindirimi tamamlamış olarak uyku moduna geçmesini öneriyoruz. Uyku moduna geçmek vücudun, organların çalışmayı minimaliz düzeye indirdiği zamandır. Geç saatlerde bir şey tüketilirse de hafif yiyecekler olmalı ve az miktarda alınmalı. Bu şekilde gece uyurken yağ oluşumunu engellemiş ve kilo almamış olursunuz.” şeklinde uyarılarda bulundu.

“EVDE EGZERSİZLER YAPILMALI”

Beslenme Uzmanı Ercan açıklamalarının devamında, “Akşam yemeğinden sonra, uyumadan önce veya sabah saatlerinde 15 dakikalık egzersiz yapabilirsiniz. Egzersiz önemlidir, bununla beraber beslenme daha da önemlidir. Doğru bilinen bir yanlışta aklımıza gelen ilk iş spora gideyim veya spor salonuna gideyim, terleyip kiloyu vereyim düşüncesidir. Kişi ne kadar spor yaparsa yapsın düzenli ve sağlıklı beslenmeyle vereceği kilo kadar asla kilo veremez. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey bu. Zayıflamada veya kilo vermede beslenme yüzde 80-85’lik bir orana sahiptir. Spor yüzde 15’lik bir orana sahiptir. O yüzden beslenme daha önemlidir. Kışın düzenli beslenmeye bir tık daha önem göstermemiz gerekiyor. Kahvaltı en önemli öğündür ve vücudun çalışmasını sağlar. Ne kadar erken kahvaltı yaparsanız vücudunuz o kadar erken kalori yakmaya başlar. Vücudunuz güne ne kadar geç başlarsa kalori yakmanız da bir o kadar gecikmiş olur. Bu da günün sonunda yeteri kadar kalori açığa çıkarmamanıza ve enerji harcamamanıza neden olur.” şeklinde konuştu.

“SU TÜKETİMİNE DEVAM EDİLMELİ”

Kış aylarında azalan hareketsizlikle birlikte su tüketiminin de azaldığını belirten Diyetisyen Ercan sözlerini şöyle tamamladı;

“Havalar soğuduğunda su tüketimi azalabiliyor. Buna da çok dikkat edilmeli ve vücut kilosuna göre mutlaka su tüketilmelidir. Özellikle böbrek, mide ve bağırsak sağlığı için bu çok önemlidir. Kışın artan soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı A, C, D ve E vitamini yönünden zengin beslenmenin bağışıklık sistemine katkısı olduğu için tüketilmeli. Dengeli bir oranda ev yapımı turşu tüketilerek kışın oluşacak olan soğuk algınlıklarına karşı tedbirler alınabilir. Ayrıca sıvı alımının karşılanmasında ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı gibi bitki çayları da tercih edilebilir.”