Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. Üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencileri GSB Yurt başvurusunda bulunabilecek.

7 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak. Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) gençlerin hizmetinde olacak" denildi.