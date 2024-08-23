Üniversitelerde 19 Ağustos'ta başlayan kayıt süreci bugün sona eriyor. Mazeretli kayıt başvuruları ise 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında kabul edilecek ve bu tarihten sonra kayıt işlemleri için başvuru alınmayacak.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE KONTENJANLARIN YÜZDE 98,8'İ DOLDU

Ek yerleştirme dönemi öncesinde, devlet üniversitelerindeki genel kontenjanların yüzde 98,8'i dolmuş durumda. Ön lisans programlarının ise tümü doldu.

YKS yerleştirme sonuçlarına bakıldığında, meslek yüksek okullarının puanlarının yükseldiği dikkat çekiyor.

Ön lisans pilotaj programı 536,7 puanla rekor kırarak öğrenci kabul ederken, siber güvenlik programına 525 puanla yerleştirme yapıldı.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLAYACAK

Genel yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlatılacak.

2024 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar bu süreçte başvuru yapabilecek. Ek yerleştirme başvuru tarihleri ise daha sonra duyurulacak.