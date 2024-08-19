Binlerce öğrencinin uzun saatlerini verdiği ve ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2024 süreci tamamlandı.

Hayal ettikleri okullara kavuşmak isteyen ve bu kapsamda da sınav sonuçlarına göre tercih yapan adaylar, geçtiğimiz günlerde yerleştirme sonuçlarını öğrendi.

Şimdi sırada üniversitelere kayıt süreci var...

KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLIYOR

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapacak.

Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK

Üniversite kayıtları e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin kayıt merkezlerinden yapılabilecek. e-Kayıt işlemlerini yapan öğrenciler için ders kayıt işlemleri başlayacak.

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, ek yerleştirme dönemi başlamadan kontenjanların neredeyse tamamı doldu.

Devlet üniversitelerinin lisans programlarının kontenjanları yüzde 98,8 doldu. Önlisans kontenjanlarının doluluk oranı da yüzde 100 oldu. Vakıf üniversitelerindeki genel kontenjanların doluluk oranı ise 91,14 olarak gerçekleşti.

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANACAK

Üniversitelere kayıt süreci tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar açıklanacak. Herhangi bir programa yerleşemeyen üniversite adayları bu süreçte ek tercihlerini yapacak.