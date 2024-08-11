Van’da özellikle de yaz aylarında sıkça gündeme getirilen uçak sefer sayılarının azlığı ve buna benzer sorunlara rağmen Van; 2024 Ocak-Temmuz ayı verilerine göre ülke genelinde en fazla yolcu ağırlayan 11’inci kent oldu.

DHMİ tarafından açıklanan verilere göre 7 aylık uçuş raporunda İstanbul ilk sırada yer alırken Van Ocak-Temmuz ayı içerisinde toplam 965 bin 450 yolcu ile ülke genelinde en fazla hava limanı kullanılan 11’inci şehir olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de 45 milyon 688 bin 593 yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullanırken, 23 milyon 648 bin 579 yolcu ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullandı. Antalya Havalimanı ise 20 milyon 204 bin 166’ya ulaşan yolcu sayısı ile Türkiye’de en çok yolcu trafiğinin yaşandığı 3’üncü havalimanı oldu.