Van’da bahar aylarında tuzlanarak bidonlara koyulan ve havaların soğumasıyla beraber bidonlardan çıkarılan tuzlu balığın, birçok kentten talep gördüğü belirtiliyor.

Tuzlu Van Balığı bolca avlandığı dönemlerde tuzlanarak saklanıyor ve belli dönemlerde tüketiliyor. Her yıl 15 Nisan ve 15 Temmuz tarihlerinde av yasağı sürecinde, daha önce tuzlanarak saklanan balık tüketilirken yine kış aylarında da farklı bir tat olarak sofralara konuyor. Tuzla marine edilen Van Balığı (İnci Kefali), ızgara, tava ve tandırda pişirilerek sofralarda yerini alıyor.

Tuzlu Van Balığının yoğun ilgi gördüğünü belirten esnaf Seyithan Güler, “Peynirciler çarşısında 15 yıldır esnaflık yapıyorum. Özellikle Tuzlu Van Balığı, Otlu Peynir ve diğer süt ürünlerini satıyoruz. Tuzlu Van balığımızı havaların soğumasıyla beraber satışa sunuyoruz ve yoğun ilgi görüyor” dedi.

GÜNLÜK 50-100 KİLO GÖNDERİM

Özellikle Van Balığı av yasağı döneminin hemen öncesinde tutulmaya tutulan balıkların tuzlanarak bidonlara basıldığını belirten esnaf Güler, “Vanlılar ve şehir dışındaki vatandaşlar balığı çok sevdiği için hem av yasağı sürecinde balığı tüketebilmek hem de soğuk kış günlerinde lezzetini tatmak için yoğun talepte bulunuyor. Genellikle İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere İç Anadolu ve neredeyse Türkiye’nin dört bir yanından siparişler geliyor. Bu illere günlük ortalama 50 ila 100 kilo arasında gönderim sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

TUZLU BALIĞIN FİYATI 150 TL

Tuzlu Van Balığının kilo fiyatının 150 TL olduğunu aktaran Güler, “Fiyatı çok bulan da normal karşılayan da oluyor. Buna rağmen lezzetli olduğu için alınıyor. Siparişe göre il dışına kargo ile de gönderim sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Tuzlu Van Balığı ilgi görse de uzmanlar, içerdiği aşırı tuz nedeniyle sağlık üzerindeki etkilerine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.