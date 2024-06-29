Fındık Kreması: 39,90 TL

  • Süt Reçeli: 25 TL
  • Osmancık Pirinç: 96,50 TL
  • Kaşar Peyniri: 169,90 TL
  • Bezelye Konservesi: 23,95 TL
  • Yazlık Helva: 49,90 TL
  • Süzme Peynir: 69,50 TL
  • Tost Peyniri: 89,90 TL
  • Beyaz Peynir: 125 TL
  • Tarsüt Tereyağı: 265 TL
  • Üçlü Set Saklama Kabı: 79,90 TL
  • Kâse: 45,90 TL ve 54,90 TL
  • Üçlü Priz: 154,90 TL
  • Sürahi: 44,90 TL
  • Tava: 259,90 TL
  • Kapaklı Kek Kalıp Seti: 131,90 TL
  • Kilotlu Çorap: 62,90 TL
  • Güveç: 64,90 TL
  • Saklama Kabı: 51,90 TL
  • Süzme Çiçek Balı: 79,80 TL
  • Nane: 8,85 TL
  • Baharat Çeşitleri: 26,50 TL
  • Kekik: 7,50 TL
  • Ketçap ve Mayonez: 89,90 TL

Tarim Kredi Market Indirimleri

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Kaynak: WanHaber Haber Merkezi