Fındık Kreması: 39,90 TL
- Süt Reçeli: 25 TL
- Osmancık Pirinç: 96,50 TL
- Kaşar Peyniri: 169,90 TL
- Bezelye Konservesi: 23,95 TL
- Yazlık Helva: 49,90 TL
- Süzme Peynir: 69,50 TL
- Tost Peyniri: 89,90 TL
- Beyaz Peynir: 125 TL
- Tarsüt Tereyağı: 265 TL
- Üçlü Set Saklama Kabı: 79,90 TL
- Kâse: 45,90 TL ve 54,90 TL
- Üçlü Priz: 154,90 TL
- Sürahi: 44,90 TL
- Tava: 259,90 TL
- Kapaklı Kek Kalıp Seti: 131,90 TL
- Kilotlu Çorap: 62,90 TL
- Güveç: 64,90 TL
- Saklama Kabı: 51,90 TL
- Süzme Çiçek Balı: 79,80 TL
- Nane: 8,85 TL
- Baharat Çeşitleri: 26,50 TL
- Kekik: 7,50 TL
- Ketçap ve Mayonez: 89,90 TL
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Kaynak: WanHaber Haber Merkezi