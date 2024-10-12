Soğuk Havalar Ne Zaman Geliyor?

Meteoroloji raporlarına göre, hava sıcaklıklarında ciddi bir değişiklik yaşanacak ve Türkiye, bu ayın sonlarına doğru soğuk bir hava dalgasıyla karşılaşacak.Meteoroloji platformu WXCharts'in verilerine göre, 25 Ekim itibarıyla Türkiye’nin bazı bölgelerinde sıcaklıkların -11 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıkları 0 ila -8 derece arasında değişecek, Erzincan'da ise sıcaklıklar -11 dereceye kadar inebilecek. Bu durum, yerel halk için zorlayıcı bir kış şartlarının habercisi olarak değerlendiriliyor.

Avrupa'daki Fırtınanın Etkileri

İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerin de soğuk havalardan etkilenmesi bekleniyor; bu durum, Atlantik üzerinden hareket eden tropikal fırtınanın Avrupa’da yol açtığı ani hava değişikliklerinden kaynaklanıyor. Türkiye’deki hava durumunun yanı sıra, bu fırtınanın Almanya ve Danimarka gibi ülkelerde de etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde de hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağını bildirmiştir ve bazı iller için sarı kodlu uyarılar yapılmıştır.