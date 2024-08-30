

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) haziran ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 8 azalarak 2 milyon 841 bin 675 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 11,7 azalışla 1 milyon 146 bin 858 tona geriledi.

İthalatın kalan kısmını, havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 azalarak 4 milyon 357 bin 677 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 623 bin 172 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 327 bin 151 tonla Irak ve 290 bin 683 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, yurt içi benzin satışları haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,6 artarak 475 bin 790 tona yükseldi, motorin satışları yüzde 4,8 artışla 2 milyon 323 bin 212 tona düştü.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 7,2 artarak 2 milyon 923 bin 148 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 23,6 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,55 artarak 471 bin 561 ton oldu, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 28,3 artışla 150 bin 571 tona yükseldi.

Benzin türleri ihracatı yüzde 39,8 azalarak 30 bin 75 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 4,5 artarak 159 bin 389 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 23,6 artışla 1 milyon 281 bin 189 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 azalarak 1 milyon 260 bin 159 tona çıktı.

Benzin türleri üretimi yüzde 20,9 artarak 492 bin 773 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 6,4 artarak 567 bin 711 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 707,6 artışla 173 bin 36 ton olarak hesaplandı.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 1,54 artarak 3 milyon 223 bin 553 tona çıktı.