ENFLASYON RİSKLERİ VE ÜCRET ARTIŞ ORANLARI

Özellikle 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranı ile 2024 yılı için beklenen yüksek enflasyon oranı arasında makas, önemli bir tehdit oluşuyor. Ücret artış oranlarının bu dengeyi etkileyeceği ve enflasyonla mücadele sürecinin ne yönde ilerleyeceği ise belirsizliğini koruyor. S&P'nin açıklamalarında, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve Türk lirasına olan güvenin yeniden kurulması için atılacak adımların, gelecekte kredi notunun daha da yükselmesine olanak sağlanabileceği vurgulanıyor.

GELECEK GÜNLERDE NE BEKLENİYOR?

S&P'nin Türkiye için olumlu değerlendirme yapması, sadece kendi çeşitliliği ile sınırlı kalması; diğer kredi derecelendirme sistemlerinde benzer yönde adımlar atıldı. Fitch ve Moody's'in Türkiye'nin kredi gidişatındaki değişimi, genel ekonomik atmosferde iyimserlik yarattı. Ancak Türk ekonomisinin yüksek enflasyonla karşılaşması ve bunun sosyal etkileri, ekonomideki istikrarı sağlamak için gerekli tüketimin zamanında tamamlanmasını zorunlu kılıyor. Ülkede 2028'e kadar planlı bir seçim olmaması, mali ve gelir politikalarının daha da sıkılaştırılmasına olanak tanınabilir.Türkiye'nin ekonomik gelecek açısından kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor.