Yeni Teknoloji ile Hızlı Onarım

Türkiye’nin ilk "Polimer Eksenel Direk" projesi, Van'da hayata geçerek büyük bir devrime imza attı.

Trafik Sorunları En Aza İndi

Proje, aydınlatma direklerinin yatay olarak indirilmesine olanak tanıyor, böylece ekipler direğe tırmanmak zorunda kalmadan arızalara müdahale edebiliyor. Bu yenilik, trafik akışını aksatmadan ve iş kazalarını önleyerek, arıza onarımlarını çok daha kısa sürede gerçekleştiriyor.

Ekonomik ve Estetik Kazanımlar

"Polimer Eksenel Direk" sayesinde, işgücü maliyetleri ciddi şekilde düşürülüyor ve hizmet kalitesi artırılıyor. Ayrıca, trafik sıkışıklığı ve iş kazalarının azaltılmasıyla ekonomik ve estetik faydalar sağlanıyor. Bu proje, hem kamu güvenliği hem de estetik açıdan önemli avantajlar sunuyor.

Uzman Görüşleri ve Gelecek Planları

VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayarak, Van, Bitlis ve Hakkari illerinde uygulamaların yaygınlaştırılacağını belirtti. Talay, bu projenin Türkiye'deki diğer dağıtım şirketlerine de örnek olabileceğini ifade etti.

Onarımda Devrim Niteliğinde

VEDAŞ Ar-Ge Müdürü Salih Eroğuz, projeye ilişkin olarak, iş kazalarının önüne geçilmesi ve trafik akışının bozulmaması konularında önemli gelişmeler sağlandığını belirtti. Ekiplerin direklere çıkmadan arızaları giderebilmeleri, bu teknolojinin ne denli devrim niteliğinde olduğunu gözler önüne seriyor.