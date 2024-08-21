7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı bulunduğu iddiasını kesin bir dille yalanlayan Başkanlık, güncel rakamları paylaştı ve bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Başkanlık, "Ülkemizde bugün itibarıyla 3 milyon 99 bin 524'ü geçici koruma altında olan Suriyeliler olmak üzere, toplamda 4 milyon 425 bin 230 yabancı yasal olarak kalış hakkına sahiptir" dedi.

Bu açıklama, bir televizyon programında dile getirilen ve büyük yankı uyandıran Türkiye'deki yabancı sayıları hakkındaki iddiaların ardından geldi. Göç İdaresi, rakamların Başkanlığın internet sitesinden şeffaf bir şekilde erişilebileceğini ve her hafta güncellenerek kamuoyuna sunulduğunu belirtti. Buna göre, Türkiye'deki yasal kalış hakkı bulunan yabancılar arasında 221 bin 353 uluslararası koruma kapsamındaki kişi ve 1 milyon 104 bin 353 ikamet izni sahibi de bulunuyor.

"İddialar Tamamen Gerçek Dışı!"

Göç İdaresi, programda iddia edilen 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı sayısının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını ve bu tür söylemlerin toplumu yanlış yönlendirme amacı taşıdığını ifade etti.

BM'nin Verileriyle Farklı Ülkelerdeki Suriyeliler

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi'nin (OCHA) verilerine de değinildi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, dünya genelinde 23,5 milyon Suriyeli bulunuyor ve bunların 6,5 milyonu Türkiye başta olmak üzere, Lübnan, Almanya, Ürdün gibi farklı ülkelerde yaşamlarını sürdürüyor. Bu veriler ışığında, Türkiye'deki Suriyeli nüfusu hakkında kamuoyuna yanlış bilgi verilmesinin, iyi niyetle bağdaştırılamayacak bir dezenformasyon çabası olduğu vurgulandı.