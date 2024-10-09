Her yıl ekim ayının ikinci perşembe gününe denk gelen Dünya Görme Günü kapsamında, önlenebilir körlük ve görme kusurları konusuna küresel anlamda dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, küresel olarak yaklaşık 1 milyar insanın önlenebilecek veya henüz çözülmemiş bir görme bozukluğu bulunuyor.

Görme sorunlarında ilk sırayı gözde kırma kusuru alırken, bunu katarakt, glokom, korneal opasiteler, diyabetik retinopati ve trahom izliyor. Ayrıca yaşlılık kaynaklı yakın ve uzak mesafeyi görme bozukluğu da en sık görülen problemler arasında sıralanıyor.

15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 5,1'inde görme sorunları var

Türkiye'deki ağır engellilerin yaklaşık yüzde 9,5'ini görme engelliler oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığının "2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığı" verilerine göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta görme sorunu olan birey oranı yüzde 5,1. Bu yaş grubunda kadınların yüzde 6,5'inde, erkeklerin ise yüzde 3,7'sinde görme problemleri bulunuyor.

Aile hekimleri, bebek ve çocuklarda görme taramalarını yürütüyor

Bakanlık, Türkiye'de bebeklik ve çocukluk çağında sık görülen görme sorunlarının erken tanı ve tedavisi için Ulusal Görme Tarama Programı yürütüyor. Program kapsamında, 2015'te yenidoğanlara, 2016'da okul öncesi çocuklara, 2018'de ise okul çağı çocuklara yönelik görme taramaları başlatıldı.

Bu çerçevede, 0-3 aylık bebeklere, 36-48 aylık çocuklara ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine çocuk izlem protokolleri doğrultusunda aile hekimlerince göz taramaları yapılıyor.

Kendilerine kayıtlı her bebek ve çocuğu belirlenen yaşlarda tarayan aile hekimleri, görme problemi açısından riskli bulunanları göz hastalıkları uzmanlarına sevk ediyor.

Ücretsiz yapılan taramalarla, tanı alan bebek ve çocukların erken dönemde tedavilerinin yapılması ve ileride görme sorunu yaşamalarının önüne geçilebilmesi amaçlanıyor.

Bakanlık, göz taramalarının yanı sıra yenidoğanlar ve ilkokul 1. sınıflara yönelik işitme taramalarını da yapıyor.

Ayrıca "Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı" ile çocukların genel sağlığına yönelik çalışmalar da yürütülüyor, çocukların periyodik sağlık muayeneleri ve izlemleri aile hekimlikleri üzerinden devam ettiriliyor.

Geçen yıl 2,4 milyon bebek ve çocuk göz taramasından geçirildi

Ulusal Görme Tarama Programı kapsamında, 2023'te yenidoğan, okul öncesi dönem ve ilkokul 1. sınıftaki toplam 2 milyon 400 bin bebek ve çocuk tarandı.

Göz taraması yapılan bebek ve çocukların yaklaşık 17 bininde görme problemi belirlendi.