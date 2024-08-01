Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehadeti nedeniyle, yarın 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

YURT GENELİNDE 1 GÜNLÜK YAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.

İsmail Heniyye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum.