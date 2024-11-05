Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Caparov, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik Ortaklık İlişkilerinin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Düzeyine Çıkarılmasına İlişkin Ortak Bildiri"yi imzaladı.

Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceendek Kulubayev tarafından imzalandı.

Hayvan Sağlığı, Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Ticaretine Dair İşbirliği Anlaşması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Su Kaynakları, Tarım ve İşleme Sanayi Bakanı Bakıt Torobayev tarafından imza altına alındı.

Göç Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgız Cumhuriyeti Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Cıldız Polotova imza attı.

Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bakanlar Kurulu Tarafından Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Borç Silme Anlaşması ile Ekonomik ve Finansal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgız Cumhuriyeti Maliye Bakanı Almaz Baketayev tarafından imzalandı.

Savunma Sanayii Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kırgız Cumhuriyeti Savunma Bakanı Batıbek Bekbolotov tarafından imza altına alındı.

Enerji, Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kırgız Cumhuriyeti Enerji Bakanı Taalaybeg İbrayev imzaladı.

Görsel-İşitsel Hizmetler Ortak Yapım Anlaşması, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbeg Maksutov tarafından imzalandı.

Organ Nakli Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devri ile Kırgız Vatandaşlarının Türkiye'de Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almasına Dair Anlaşma, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev tarafından imza altına alındı.

Ürün Güvenliği ve Piyasa Denetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptına, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniar Amangeldiyev imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile Kırgız Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov tarafından Mutabakat Muhtırası imzalandı.

İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna bağlı Devlet Kamu Hizmeti ve Yerel Öz-Yönetim İşleri Ajansı Müdürü Kudaybergen Bazarbayev, iki kurum arasında İşbirliği Mutabakat Zaptını imza altına aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Dijital Kalkınma Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü, Kırgız Cumhuriyeti Dijital Kalkınma Bakanı Nuria Kutnaeva ile Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası Arasında Mutabakat Zaptına, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Melis Turgunbaev imza attı.

Kinoloji Faaliyetlerinde Personelin Eğitimi ve İleri Eğitimi Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolü, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Kırgız Cumhuriyeti Devlet Gümrük Hizmeti Başkanı Samat İsabekov imzaladı.

İkili işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı, Kırgız Cumhuriyeti Mevduat Koruma Ajansı İcra Direktörü Kadırbek Bukuyev ile Türkiye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş tarafından imza altına alındı.

Türkiye-Kırgızistan arasında Hidroelektrik Santrallerin İnşası ve İşletilmesi Projesinin Uygulanmasına ilişkin Çerçeve Anlaşması'na Kırgız Cumhuriyeti Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev ile Orta Asya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücaid Ören imza attı.