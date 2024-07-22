Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 sezonunda 3. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Lig yolu
Slavia Praha (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Lille (Fransa) / Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe
Dinamo Kiev (Ukrayna) / Partizan (Sırbistan) - Rangers (İskoçya)
Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)
Şampiyonlar yolu
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)
NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya) / APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya) / FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları) / PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)
Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka) / Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)
Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya) / Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'ya elenmesi durumunda ise Dinamo Kiev-Partizan eşleşmesinin kaybedeni ile UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rakip olacak.
UEFA Avrupa Ligi
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok'u elemesi halinde, 3. eleme turunda Wisla Krakow (Polonya)-Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.