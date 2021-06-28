Vanlı Turizmciler yeni pazar arayışında

Pandemi nedeniyle zorlu bir süreç geçiren konaklama sektörü, 1 Temmuz sonrası yaşanacak olan yeni gelişmeleri merakla bekliyor. 1 Haziran’la başlayan yeni normalleşme sürecinde doluluk oranları yüzde 30 bandına dayanan sektörde, gözler 1 Temmuz sonrasına çevrildi. İran'dan turist gelmediği için 1 Temmuz sonrası için de çok umutlu olmadıklarını belirten sektör temsilcileri, farklı alternatiflerin geliştirilmesi gerektiği konusunda hem fikir. Sadece İran turizmine bağlı kalmamak gerektiğine işaret eden sektör temsilcileri, farklı pazarlara yönelmenin ülke ve kent ekonomisine fayda sağlayacağını söylüyor. Sektör temsilcileri, sadece İran pazarından gelecek turistlere umut bağlanıldığı zaman sıkıntıların kaçınılmaz olduğunu dile getiriyor.

İran pazarıyla sınırlı kalmamak için yeni adımların atılmasının şart olduğunu ifade eden Vanlı turizmciler, bölge turizminin gelişmesi için İran pazarına alternatif yeni pazarlara açılmak gerektiğine işaret etti.



Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel: “Gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Kısa vadede para kazanacağımız, turist alacağımız ülke İran’dır. Bundan sonra Irak, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna ve daha sonrasında uzun vadede Avrupa’dan turist getirme düşüncemiz var. Derneğimiz çatısı altında bu şekilde bir faaliyetimiz olacak, farklı pazarlara açılacağız” derken, Sardur Otel Sahibi Turizmci Erkan Sağınç ise: “Kapımız bir açılacak bir açılmayacak diye yılan hikayesine döndü. 1 Temmuz sonrası sektörde nasıl bir değişim olacak, henüz kestiremiyoruz doğrusu” ifadelerini kullandı. Royal Berg Otel Sahibi Turizmci Reşat Yeşilağaç da : “İran’a alternatif pazar olarak farklı ülkeler, Avrupa ve iç turlar geliştirilmeli. Böyle bir açılım yapmamız gerekiyor. Oralara açılmadığımız için sadece bağlı kaldığımız İran olduğu zaman sıkıntı yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.



“HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR”

Van’da turizm alanında hizmet veren tüm sektörleri tek çatı altında toplamak amacıyla yaklaşık 2 ay önce kurulan Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, 1 Temmuz sonrası uygulanmaya başlanacak olan yeni dönemi turizm açısından değerlendirdi. Uzun bir süreden beridir durağan durumda olan turizm sektörünün pandemi öncesi aktifliğine dönebilmesi için, herkese görev düştüğünü belirten Yüksel, bu amaçla dernek olarak geniş kapsamlı çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Yüksel: “ Van’a en çok İranlı turist geliyor, İran’la olan sınır kapımız yaklaşık 16 aydır kapalı durumda. O yüzden Van turizmi oldukça sıkıntı çekti. Dernek olarak bu konuda çalışmalarımız oldu. Cumhurbaşkanımız, gümrük kapılarının açılması için talimat verdi. İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı, seçimden sonra açılacak dediler, belki birkaç gün içinde açılma ihtimali var, açılırsa esnafımızı büyük ölçüde toparlayacaktır. Kısa vadede çalışmalarımızı yapıyoruz zaten, kısa vadede para kazanacağımız, turist alacağımız ülke İran’dır. Bundan sonra Irak, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna ve daha sonrasında uzun vadede Avrupa’dan turist getirme düşüncemiz var. Derneğimiz çatısı altında bu şekilde bir faaliyetimiz olacak” ifadelerini kullandı.

“YERLİ TURLARDA ÇOĞALMA OLDU”

Pandemi sürecinde iş yapamayan sektörün canlanması için bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmaların olduğunu aktaran Yüksel: “Yerli turlarda biraz çoğalma oldu, rezervasyonlar oldu, hükümetimiz turizme bu sene çok önem veriyor. Özellikle pandemi sürecinde sadece Van etkilenmedi, bütün Türkiye etkilendi. Güney sahilleri ve turizm şehirleri bundan çok etkilendi. Bilindiği gibi oralarda turizm üzerine daha fazla faaliyet gösteren birçok meslek kuruluşları var. Bu süreçte bakanımız sektör için iyi çalışmalar yaptı, yabancı turist için anlaşmalar yaptı. Rusya ve Avrupa’ya giderek özellikle Almanya’dan turist getirme çabaları oldu, tabi bunlar da olumlu gelişmeler. Oraya çok fazla turist gelince batı illerindeki otel fiyatları yükseldi, bizim yöremiz gerçekten Türkiye’de en ucuz, en uygun fiyata otel imkânı sunan bir il. O yüzden batıdaki turlar daha fazla doğuyu ve özellikle Van’ı tercih etmeye başladı” dedi.

Bölgede tarım ve hayvancılığın artık rağbet görmediğini de dile getiren Yüksel: “Maalesef tarım ve hayvancılık artık rağbet görmüyor, sanayileşmede de biraz gerideyiz. Konya, İstanbul ve Gaziantep gibi olmamız çok uzun zaman alacaktır. Ama turizm çok hızlı bir şekilde kalkınabileceğimiz bir sektör. Turizmi bacasız fabrika diye nitelendiriyoruz, doğrudan 83 meslek grubuna hitap ediyor, dolaylı yollardan bütün meslek gruplarına fayda sağlıyor. Biz ne kadar turist getirebilirsek Van’daki işsizliği o kadar azaltırız. Gençlerimizi iş sahibi yaparız, gençlerimiz iş sahibi olursa suça bulaşmaz” şeklinde konuştu.

“SEZONDAN ÇOK UMUTLU DEĞİLİZ”

Sardur Otel Sahibi Turizmci Erkan Sağınç ise, bu yıl sezondan çok umutlu olmadıklarını söyledi. Sağınç: “Kısıtlamaların kalkması elbetteki bir hareketlilik getirecektir. Ama mevcut ekonomik sıkıntılardan dolayı piyasaya ne kadar yansıyacak onu bilemiyoruz. Şahsi olarak çok fazla bir iş olacağını düşünmüyorum. Kapımız bir açılacak bir açılmayacak diye yılan hikayesine döndü zaten. Bu konuda bir umutsuzluğa kapıldık. 1 Temmuz sonrası normalleşmenin boyutu ne olacak bilmiyoruz ama bizim buradaki sezon kısıtlı olduğu için yansımasını bu sene görebileceğimizi düşünmüyorum. Ekonomik sıkıntı da söz konusu. İnsanların alım gücü düştü, bu sebeple çok umutlu değiliz” ifadelerini kullandı.

Turizmci Sağınç, son olarak; “ Kültür turlarında rezervasyonlar Nisan ayında başlıyor, belirsizlikten dolayı beklediğimiz rezervasyonları alamadık. Hiç bir batı acentesi de riske etmedi, bu sene kültür turu olacağını da düşünmüyorum” dedi.

“KÜLTÜR TURLARINDA AZALMALAR VAR”

Royal Berg Otel Sahibi Turizmci Reşat Yeşilağaç da sezondan umutlu olmadıklarını ifade etti. Bunun sebebini de kültür turlarında yaşanan azalmalara bağlayan Yeşilağaç: “Genele baktığımızda zaten sıkıntılı bir süreç geçirdik, 1 Temmuz sonrasının da bize pek bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü kültür turlarında ciddi azalmalar var. Eskiden 3-4 otobüs ile kültür turu yapan acenteler, şimdi ayda 1 ya da 2 defa geliyor. Pandemiden dolayı da istediğimiz rezervasyonları alamıyoruz. Bunun yanı sıra kapımız açılmadığı sürece ne kadar gevşeme olursa olsun istediğimiz seviyeye gelemeyiz, sıkıntılarımız devam edecek. Bizim alternatif pazarlarımız da yok, bu da ayrı bir konu. Her şeyimizle İran’a bağlı çalışıyoruz, yani varsa yoksa İran dedik. İran’a alternatif pazarlar ve iç turlar geliştirilmeli. Sadece İran turizmine bağlı kalırsak sıkıntı yaşamaya devam ederiz..." diye konuştu.

kaynak: Prestij Gazetesi