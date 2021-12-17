Van-Trabzon uçuşlarına Vanlılardan tepki yağdı!

Türk Hava Yolları’nın markası AnadoluJet, 4 Ocak 2022 yılından itibaren Van-Trabzon uçuşlarına başlayacak. Uçuşlar, haftanın 2 günü (Salı ve Perşembe günleri) yapılacak ve bilet fiyatları açılışa özel olarak 99 TL’den başlayacak. Van Ferit Melen Havalimanı'ndan saat 09.55'te, Trabzon Havalimanı'ndan ise saat 11.45'te düzenlenecek seferlerde yolcular, 31 Aralık 2021 tarihine kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs 2022 tarihine kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Van-Trabzon uçuşlarının 4 Ocak 2022’de başlayacağını duyurmuştu. Vali Bilmez’in bu açıklamasından sonra kentte yaşayan birçok vatandaş sosyal medya paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi. Konuyla ilgili görüştüğümüz Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe ve otel işletmecisi Reşat Yeşilağaç ise bu uçuşların Van’ın turizmine katkı sağlamayacağını dile getirdi.

‘Van’a yapılan bir iyilik değil’

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, bu hamlenin Van’a yapılan bir iyilik olmadığını belirterek, “Bu hamle Van’a yapılan bir iyilik değil. Türk vatandaşların yolculuk yapması için değil aksine Van’a gelen İranlı turistleri Karadeniz’e nasıl çekeriz hamlesidir. Buradan Trabzon’a 99 TL gibi çok düşük bir fiyatla yolcu götürmek bunun kanıtıdır ve bu kabul edilir bir fiyat yaklaşımı değil. Karayoluyla Van-Trabzon biletleri 200 TL iken uçakla 99 TL’ye yolcu taşınması İran’dan gelen misafirlerimizi Karadeniz’e nasıl çekeriz hamlesidir” dedi.

‘Onlara müdahale etsin’

İstanbul ve Ankara sefer sayılarının azlığına ve bilet fiyatlarının yüksek oluşuna da değinen Özgökçe, “Türk Hava Yolları bunu yapacağına İstanbul ve Ankara sefer sayılarımızı arttırsın. İstanbul ve Ankara bilet fiyatları uçuyor. Onlara müdahale etsin. Şu an kış olmasına rağmen Ankara ve İstanbul uçaklarında1 haftaya kadar yer bulamıyoruz. Yazın da 1 aya kadar uçaklarda yer bulamıyorduk” şeklinde konuştu.

‘Van esnafının fakirleşmesine sebep olursunuz’

Bu durumun Van esnafına olumsuz yansıyacağını vurgulayan otel işletmecisi Reşat Yeşilağaç, “Tek bir amaçları var, o da Van'a gelen birkaç İranlıyı Trabzon'a götürmek. Amaçları karayolundan Trabzon'a 7-8 saatte İranlıları götürmektense uçakla taşıyıp turistimizi elimizden almak. Bu doğru değil. Sizler Van’a gelen İranlı turistleri Karadeniz’e götürürseniz Van esnafının fakirleşmesine sebep olursunuz. Van’a yazık etmeyin efendiler. Herkes Karadeniz’e çalışmak zorunda mı? Van'ı o kadar düşünüyorlarsa Van-İstanbul, Van-Ankara, Van-İzmir, Van-Antalya seferlerini 99 TL’ye düşürsünler” diye konuştu.