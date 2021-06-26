Van Gölü sahilleri tatil beldelerini aratmıyor
Van Gölü sahileri yapılan yeni yatırımlar ile Ege ve Akdeniz'i aratmıyor. Havaların ısınmasıyla Vanlılar kıyılara akın etti.
Van Gölü’nün Edremit kıyılarında hizmet vermeye başlayan aquaparklar vatandaşlarla dolup taşarken, oluşan görüntüler ise Ege kıyılarını aratmadı.
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü kıyıları, hava sıcaklıklarının 30 dereceye yükselmesiyle birlikte vatandaşların akınına uğruyor. Kentin turist ağırlayan ilçelerinden olan Edremit kıyılarını tercih eden vatandaşlar, normalleşmeyle birlikte hizmet vermeye başlayan aquaparklara akın etti. Burada dev kaydıraklarda kayan vatandaşlar gönüllerince eğlenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.
“Dışarıdan gelenler Van’a hayran kalıyor”
Van Gölü sahilinde kurulan işletmelerin Antalya ve ya İzmir’i aratmadığını ifade eden vatandaşlar ise serinlemek için geldikleri sahillerde doyasıya eğlendiklerini kaydetti.
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