Van Gölü Havzası cazip hale getirilmeli

Kapıköy Sınır Kapısı'nın uzun bir süre kapalı olmasından kaynaklı olarak, kent ekonomisinin bir anda büyük kayıplar yaşadığını vurgulayan Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir ve Vangölu Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, her yıl yarım milyon civarında İranlı'nın geldiği sınır kapısının uzun süreli kapalı kalması neticesinde, Van'ın turizmdeki en büyük kazanç kapısını kaybettiğini ifade ettiler.

Van'ın ekonomisinin canlı kalması için Van ve Van Gölü Havzasının turizm master planını kapsamında tek taraflı değil, çok yönlü planlamalar yapması hususunun önemini bir kez daha doğruladığını belirten Tunçdemir ve Özel, Van kentinin sadece İran'a bağlı kalmaması gerektiğini, Kuzey Irak, Ermenistan ve Avrupa gibi ülkelerin de içinde olduğu kent ve havza olması gerektiğini söylediler.

"KAPIKÖY SINIR KAPISI KENT EKONOMİSİNİN BİR ANDA BÜYÜK KAYIPLAR YAŞAMASINA NEDEN OLMUŞTUR"

Koronavirüs salgını nedeniyle Van Gölü Havzası'nın büyük kayıplar yaşadığını belirten Tunçdemir ve Özel, "Kıymetli Van halkının ve kamuoyunun da bildiği üzere ülke olarak son birkaç yılda zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi ile birlikte Van Gölü Havzasında büyük kayıplar yaşanmasının sebebi olmuştur. Birçok sektörün kayıp yaşadığı bu sürecin en büyük zararı yaşayan kesimlerinin başında da turizm sektörü gelmiştir. İki yıla yakın bir süredir devam eden pandemi koşulları turizm sektörünün sadece belli dönemlerde kısıtlamalar dışında kalmasına sebebiyet vermiş bu serbesti yet süreçleri ise ülkenin sadece belli kesimlerinin bir hareketlilik yaşamasına neden olmuş, birçok bölgenin ise tam anlamıyla kayıp olarak geçirdiği sürecin adı olmuştur. Bu kayıpları en çok yaşayan illerden birisi şüphesiz Van ve Van Gölü Havzası İlleri olmuştur. Şubat 2020 yılından başlayarak, Mayıs 2021'e kadar 14 ay boyunca kapalı kalan Kapıköy Sınır Kapısı kent ekonomisinin bir anda büyük kayıplar yaşamasına neden olmuştur. Her yıl yarım milyon civarında İranlı'nın geldiği sınır kapısının uzun süreli kapalı kalması neticesinde Van turizmdeki en büyük kazanç kapısını yitirmiştir. Bu süreç de son dönemlerde turizme, bu sektörle ilintili onlarca kuruluşa büyük kayıplar yaşatmıştır. Turizm ile alakalı büyük yatırımların yapıldığı Van'da İranlı turistin gelmemesi sadece bu sektöre değil tüm kentin ekonomik işleyişinde durgunluk ve kayıplar yaşatmıştır. Kapıköy Sınır Kapısı açılmasına rağmen İran'ın Razi Kapısı'nı açmaması kaybın devamlılığının neden olmasına sebep olmuş ve bu durum halen de devam etmektedir" diye konuştular.

"VAN KENTİ SADECE İRAN'A BAĞLI KALMAMALIDIR"

Van ve Van Gölü Havzası için yeni master planı yapılması gerektiğini ifade eden Tunçdemir ve Özel, "Yaşanan tüm bu süreçler yıllardır vurguladığımız Van ve Van Gölü Havzasının turizm master planını belirlerken sadece tek taraflı değil çok yönlü planlamalar yapması hususunun önemini bir kez daha doğrulamıştır. Van kenti sadece İran'a bağlı kalmaması gereken Kuzey Irak, Ermenistan ve Avrupa gibi ülkelerin de içinde olduğu bir planları bulunan kent ve havza olmalıdır. Buna ek olarak son dönemlerdeki yerli turist hareketliliğini kente ve bölgeye çekmek de Van Gölü Havzası diye adlandırdığımız ve Tur Programlarına girmesi için yoğun çaba harcadığımız bir alan olmalıdır. Son dönemlerde Türkiye'nin birçok turizm bölgesi olumsuzluğu yaşarken ve tatil planları yapan insanlar ciddi bir destinasyon arayışı içindeyken Van şehri tüm güzellik ve zenginliklerini pazarlaması halinde bu anlamda önemli bir adım atmış olacaktır. Yerli turist akışında önemli bir alan kaplayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yanında önemli bir alternatif olabilecek Van Gölü Havzası illeri ve Van şehri bu süreçte iç turizmde de söz sahibi olmalı. Bu kapsamda kent olarak tarihi, doğal güzelliklerinin yanında mevsimsel avantajları da çok elverişli durumda olan Van ve Van Gölü Havzası için hep birlikte çağrılar ve programlar düzenlenmelidir. Van Gölü Havzası adıyla Turlara dahil etmek istediğimiz Van ve Van Gölü Havzası illeri için bu noktada kentteki tüm paydaşlarımızı, kurumlarımızı, kuruluşlarımızı bu süreçte Van ile ilgili çalışmalar yapmaya davet ediyoruz. Van Gölü Havzasının alternatif bir destinasyon olarak öne çıkabileceği, ardından da kalıcı bir merkez haline gelebileceği bir gerçektir. Bizlere düşen Van Gölü Havzası ile ilgili uzun vadeli programlar yapmalı ve geleceğini inşa etmeliyiz. Bu vesileyle Van Gölü Havzası'nı bir cazibe merkezi haline getirme çağrımıza tüm kentin dahil olmasını ve destek vermesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Van Bölge Gazetesi