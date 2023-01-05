Van esnafı, İranlı turistleri bekliyor

2022 yılında beklediği turisti ağırlayan Van esnafı, bu yılda yaklaşık olarak 1,5 milyonun üzerinde turisti ağırlamayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl yaz boyunca tatillerini Van'da geçiren turistler sonbaharda da bölgeye akın ederek, Van esnafının yüzünü güldürmüştü.

Geçtiğimiz yıl son zamanların en hareketli sezonu yaşanırken, ekonomik açıdan pandemi öncesi döneme de ulaşılmıştı. 2022 yılında 1 milyonun üzerinde İranlı turist Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak, Van'a gelmişti.

Geçtiğimiz yıl Van'ı yoğun bir şekilde ziyaret eden İranlı turistler, kentte gündüz alışveriş yaparken akşam da eğlence merkezlerinde vakit geçirmişti. Yaptıkları alışverişlerle Van ekonomisine ciddi anlamda katkı sunan İranlı turistlerin bu yıl da Van'ı yoğun bir şekilde ziyaret etmesi bekleniyor

Özellikle son dönemlerde ülkelerindeki iç karışıklıktan dolayı geri dönen İranlı turistlerin, 2023 yılının büyük bir bölümünü Van'a geçirmeleri bekleniyor.

2022 yılında 1 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Van'da, otellerin doluluk oranları ise yüzde 90'lara kadar ulaşmıştı. Bazı oteller ise yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı. Özellikle 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi, İranlı turistlerin yoğun bir şekilde Van'a gelmesi bekleniyor.

21 Mart Nevruz Bayramı'nda ülkelerindeki 13 günlük tatil döneminde Van'a gelmeleri beklenen İranlı turistlerin, kente canlılık katması bekleniyor.

Yaklaşık olarak 3 ay önce İran'da yaşanan ekonomik kriz ve baş gösteren olaylardan dolayı Van'da bulunan birçok İranlı turist ülkelerine geri dönerken, bu turistlerin 2023 yılında Van'da daha fazla vakit geçirmeleri bekleniyor.

Van'da Mart ayında düzenlenmesi beklenen 'Van Shopping Fest' kapsamında İranlı turistlerin kenti daha fazla ziyaret etmesi bekleniyor. Van Bölge Gazetesi