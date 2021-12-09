Van'daki yetkililer, Van Gölü Ekspresi için ne zaman hareket geçecek?

Covid-19 salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Doğu Ekspresi, 15 Aralık itibariyle yeniden yolcularıyla buluşuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Doğu Ekspresi’nin biletleri satışa sunulur sunulmaz tükeniyor. Yoğunluktan dolayı bilet bulamayan vatandaşlar, alternatif olarak Van Gölü Ekspresi’ni tercih ediyor. Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis’in Tatvan ilçesine gelen Van Gölü Ekspresi, yolcularına eşsiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat yapma fırsatı veriyor. Bölgenin güzelliklerine tanık olan seyahatseverler, Van’a gitmek isterse feribot veya karayolunu kullanmak zorunda kalıyor. Bölgenin turizmine ve ekonomisine katkı sağlayan Van Gölü Ekspresi’nin Tatvan’da sona ermesi yıllardır dillerden düşmeyen Kuzey Van Gölü Demiryolu hattını akıllara getiriyor. Bunun yanı sıra haftada sadece 2 sefer yapılması, kış mevsiminde öne çıkan tren seyahatlerinin sağladığı katkıya da gölge düşürüyor. Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) Başkanı Abdullah Tunçdemir, Turizmci Murat Beyaz ve Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel konuyla ilgili Wan Haber’e değerlendirmelerde bulundu.

‘Van için önemli’

VAHATUDER Başkanı Abdullah Tunçdemir, kış mevsimi için Van Gölü Ekspresi’nin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Doğu Ekspresi nasıl ki Kars için önemliyse Van Gölü Ekspresi de Van için önemli. Bizim kışımız yaza göre daha sönük geçiyor. Kışımız da uzun, bunu değerlendirmemiz lazım. Haftanın 2 günü yerine her gün sefer olursa daha iyi olur. Vagon sayısı çoğaltılmalı ve Kuzey Van Gölü Demiryolu hattı yapılmalı. Böylece kışımız daha verimli geçmiş olur” dedi.

‘En az 5 gün’

Turizmci Murat Beyaz, Van Gölü Ekspresi’nin haftada en az 5 gün sefer yapması gerektiğinin altını çizdi. Vagon sayısının da kısıtlı olduğunu dile getiren Beyaz, “Trenli turlar son yıllarca çok revaçta olmaya başladı. İnsanlar, trenli seyahatleri tercih etmeye başladılar. Özellikle Doğu Ekspresi ile beraber bir gelenek haline geldi. Aslında geç de kalındı, dünyanın farklı yerlerinde çok daha eskiye dayanan trenli turlar var. Van Gölü Ekspresi varla yok arasında bir tren. Haftada 2 gün çalışıyor. 2 gün çalışan bir trenden istediğiniz verimi alamazsınız, ne halk faydalanabilir ne de turizmciler. Haftada en az 5 gün çalışabilmeli ki bu ihtiyacı ve talebi karşılayabilsin. Vagon sayısı da kısıtlı, 5-6 tane pulman vagon yerine 6 tane yataklı veya kuşetli vagon olmalı ki insanlar konforlu bir şekilde seyahat etmeli” diye aktardı.

‘Spontane gelişti’

Beyaz, Doğu Ekspresi için neler yapıldığının incelenmesini gerektiğini vurgulayarak “Doğu Ekspresi ile şu an itibariyle yarışabilecek bir durumda değil Van Gölü Ekspresi. Çünkü Doğu Ekspresi’nde birkaç yılın verdiği tecrübe var. Özellikle sosyal medyayı etkin kullanan toplulukların çok sık paylaşmaları ile popüler hale geldi. Kars’ta Doğu Ekspresi’ni iyi sahiplendi ve gündemde tutmayı başardı. Bu iyi bir örnek. Neler yapıldığıyla ilgili kafa yormamıza gerek yok. Sadece oturup onu bir inceleyelim. Doğu Ekspresi’nde neler yapıldığını, tanıtımı için hangi yollara başvurulduğunu inceleyelim. İlk etapta öyle ahım şahım bir çalışmada yapılmadı onun için, spontane gelişti. Spontane gelişen o ilgi artınca daha profesyonelce yaklaşmaya başladılar ve o şekilde bir gelişim sağlandı. İlk etapta Doğu Ekspresi kadar ses getirmemiz mümkün değil çünkü o kadar trenimiz yok. Alt yapıyı hazırlamadan, tren sayılarını, vagonları çoğaltmadan bir tanıtım atağına kalkarsak bu işin altından kalkamayız” ifadelerini kullandı.

‘Kulaklarını kapatmasınlar’

Yetkililere seslenen Beyaz sözlerini şöyle tamamladı: “Yetkililer ilgisiz olmasınlar. Burada yaşayan, buraya gelmek isteyen, burada emek harcayan insanların taleplerine kulaklarını kapatmasınlar. Yıllardır biz bunu dile getiriyoruz. Buna dair yetkililerden bir sahiplenme olmadı. Burada sadece Van şehrinin üstleneceği bir rol yok. Diğer şehirlerle bir lobi oluşturularak bir sonuç elde edilebilir. Şehrin vekilleri bu konuyu kendilerine dert edinmeli.”

‘Turizm için faydalı olmaktadır’

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, sefer sayılarının arttırılmasının turizm için faydalı olacağını söyleyerek, “Van için tren ulaşımı Bitlis ili Tatvan ilçesinden kalkan feribotlar ile sağlanıyor. Tatvan’a gelen trenler ancak 4-5 saat feribot yolculuğu sonrasında Van’a varabilmektedir. Bu bağlamda Van Gölü çevresinde 2 noktada bulunan trenin kapsamı yeterli değildir. Tatvan sonrasında Van’a gelmek isteyen yolcuların Van Gölü üzerinden taşınması Bitlis ve Van illerinin diğer ilçelerinde bir ulaşım kolaylığının sağlanmaması anlamına gelmektedir. Sefer sayısı potansiyele göre düzenlenmelidir. Kış sezonunda seferlerin arttırılması turizm için faydalı olmaktadır. Çoğunlukla Van Gölü Ekspresi yolcusunun kış ile birlikte ilgisinin arttığı görülmüştür” dedi.

‘Kuzey Demiryolu Hattı hayata geçirilmeli’

Özel, Kuzey Demiryolu Hattı’nın hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak “Yıllardır belirttiğimiz Kuzey Demiryolu Hattı’nın hayata geçirilmesi ile birlikte Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye ve Tuşba ilçeleri daha aktif bir şekilde bu alternatif yolculuktan faydalanabilir. Bu hat ile birlikte ilçelerde kalkınmaya sebebiyet verecektir. Yolculuğun artması, turizm destinasyonlarının oluşturulması ve kültürel yapıların tanıtımı ile ilgi çekici hale getirecektir. Turizm potansiyelinin yüksek olacağı bir rotaya dönüşebilir” diye konuştu.

‘Keyifli bir yolculuğa çevrilmesi gerekmektedir’

Demiryolu hattının ulaşımdaki eksiklerinin tamamlanması gerektiğini dile getiren Özel, “Van Gölünün çevresinden geçen bir demiryolu hattının ilgili ve dikkati çekeceğini ve potansiyeli ile birlikte farkındalık katacağını düşünüyorum. Kuzey Demiryolu Hattı’nın aktifleştirilmesi gerekecektir. Bu yatırım ile birlikte feribotun ağır yükü yerine feribotlar otellere veya alternatif yolculuğa dönüştürülebilir. Demiryolu hattının ulaşımdaki eksikliğinin giderilmesi, güvenli ve keyifli bir yolculuğa çevrilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL