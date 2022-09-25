Van'da turizm hareketliliği yaşanıyor

İran'ın yanı sıra Irak, Ermenistan gibi komşu ülkelerden çok sayıda turistin geldiği kentte turizm hareketliliği yaşanıyor. Büyük bölümünü İranlıların oluşturduğu binlerce turist, gündüzleri kentin turistik yerlerini geziyor, akşam saatlerinde de alışveriş yapıp eğlence mekanlarında zaman geçiriyor.

Van Gölü sahilleri başta olmak üzere, kentin tarihi ve turistik yerlerinde yoğunluk oluşturan turistler, alışverişleriyle esnafın yüzünü güldürüyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, AA muhabirine, 2022'nin Van turizmi için önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Kentin kültürel ve doğal zenginliklerinin her geçen yıl daha çok ilgi gördüğünü anlatan Uslu, "Özellikle İranlı ziyaretçilerin yılbaşından itibaren aralıksız bir şekilde kente yoğun ilgi göstermeleri çok kıymetli. Pandemi sonrası Van'ın, 2018'de yakaladığı ziyaretçi sayısını geçtiğini görmekteyiz. Sadece İran değil, Irak, Ermenistan gibi komşu ülkelerden de ziyaretçi yoğunluğu gözlemleniyor." dedi.

Uslu, Van'ın sahip olduğu kültürel ve doğal zenginlikleri sayesinde gelecek yıllarda turizmde daha da parlayacağını şimdiden söylemenin mümkün olduğunu vurguladı.

Otellerin tamamen dolduğunu belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Sadece konaklama sektörü değil taşıma, acente, yeme içme ve alışveriş sektörlerinde de bu dönemde yüzlerin güldüğünü görüyoruz. Biz Vanlılara düşen bu doluluk oranını sürekli hale getirmek, ziyaretçilerin olumsuz durumlar yaşamadan ilimizden ayrılmalarını sağlamaktır. Unutmamak gerekir ki turizmin sürekliliği, ziyaretçilerin memnuniyeti ölçüsünde gerçekleşir. Kültür ve Turizm Bakanımızın 2023 yılı hedeflerinde gösterdiği büyük pastadan payımızı alabilmemiz için şimdiden çalışmamız gerekiyor. Bu bağlamda ziyaretçilerin konaklama gün sayısını artırmak için farklı destinasyon noktaları oluşturmak düşüncesiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz öncülüğünde ve paydaşlarla beraber çalışmalar yürütmekteyiz."

"Kentteki oteller 3 aydır yüzde 100 dolu"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva ise kentte yoğun bir turizm hareketliğinin yaşandığını söyledi.

Yılbaşından 20 Eylül'e kadar 320 bin civarında İranlı turistin Kapıköy Sınır Kapısı'ndan kente giriş yaptığını ifade eden Takva, "Kentte büyük bir memnuniyet olduğunu gözlemliyoruz. Bu hareketlilik özellikle yeme içme sektörü, konaklama ve tekstil sektörünü doğrudan etkiliyor. Bunun yanında bütün sektörler de dolaylı olarak bundan etkileniyor. Kapının 24 saat esasına dayalı çalışması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Takva, şunları kaydetti:

"Gelen turistler sadece Van'da konaklamıyor, Van'ın maksimum yatak kapasitesi 15 bin civarında. Kente gelen 320 bin insanın şehrimizi bir geçiş bölgesi gibi kullanarak turizm bölgelerine gittiğini biliyoruz. Kentimiz bu anlamda tamamen turizme hizmet eden bir şehir oldu. Farsça kurslarının açılması için çalışmalar yürütüyoruz. Daha önce iki kurs açmıştık. Bu insanların harcama tutarlarına baktığımız zaman sadece bu dönem 1,5 milyar lira civarında bir katma değer oluştu. Yaklaşık üç aydır konaklama sektöründe yüzde 100 doluluk oranı var. Kasımın sonunda kadar doluluk devam edecek. Kuzey Irak, Azerbaycan ve Ermenistan'dan da son dönemlerde turist akışı söz konusu. Bu ülkelerde de turistleri çekecek faaliyetler yürütüyoruz."

"İran'da tatil için herkesin gitmek istediği yer Van"

İranlı turist Ariyel Baragın, "Her yıl tatil için Türkiye'ye geliyoruz. Buranın misafirperverliğini çok beğeniyoruz. Van'da gezilecek çok yer var. Van Kalesi, Akdamar Adası gibi çok güzel yerler var. İranlılar çok güzel karşılanıyor. İran'da tatil için herkesin gitmek istediği yer Van'dır. Alışveriş için Türkiye'nin bütün trendleri Van'da da bulunuyor. Türkiye'yi ve Van'ı çok beğeniyoruz." dedi.

Ailesiyle tatil yapmak için Van'ı tercih ettiğini dile getiren Benimas Vahidi, "İlk kez Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptık. Son günlerde çok kalabalık. İran'dan gelen insan sayısı çok. Burası da çok güzel bir şehir. Komşu ülkeleriz. Tebriz ve Urmiye şehirlerimizde çok Türk var. Kendimizi size yakın bildiğimiz için Türkiye'yi tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı. AA