Van'da sadece İranlıların girebildiği eğlence mekanı

Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin birçok bölgesine yeniden turist akını başladı.

Antalya'ya Ruslar, Muğla'nın ilçelerine Avrupalılar, Karadeniz bölgesine Araplar, Van ve çevresine ise daha çok İranlılar geliyor.

Geçtiğimiz hafta Uzungöl'e gidip Arap turistlerle yaptığımız röportajın ardından Ensonhaber kamerası bu kez Van'daydı.

6 ayda 200 bin turisti geçti

Bu yılın ilk 6 ayında Van'a gelen turist sayısı 200 bini aşmış durumda.

İranlıların Van ekonomisine katkısı

İranlı turistlerin Van ekonomisine kazandırdığı miktar 1 milyar lirayı aşmış durumda.

Kentte otellerin neredeyse hepsi dolu.

Peki İranlı turistler Van'da ne yapıyor?

Fiyatları uygun bulan İranlı turistler, sabah alışveriş yapıp turistik bölgeleri ziyaret ediyor. Geceleri ise eğlence mekanları İranlı turistlerle dolup taşıyor.

İranlı turistlerin eğlence anlayışının biraz daha farklı olmasından dolayı onlara özel açılan bir mekan var.

Sadece İranlıların girebildiği mekana Ensonhaber kamerası girdi.

Van'ın merkezinde yer alan mekan, bulunduğu binanın 10. katında.

Sadece İranlıların girebildiği mekana girişler oldukça zor. Kuyruk uzadıkça uzuyor.

Damsız ve rezarvasyonsuz giriş asla kabul edilmiyor. Ensonhaber