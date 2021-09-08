Vali Bilmez: Tuşba Turizm Bölgesi Olacak!

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tuşba ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Fidanlık Parkı'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile muhtarlar katıldı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların sunumunun ardından AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti hükümetinin yaptığı icraatlara değindi. AK Parti ile Türkiye’nin gücüne güç kattığını aktaran Gülaçar, muhtarlardan yapılan bu hizmetlerin vatandaşlara doğru bir şekilde anlatılmasını istedi.

“Muhtarlar devletimizin mahallerdeki temsilcisidir”

Toplantıda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Muhtarlar Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve devletimizin de mahallerdeki temsilcisidir. Muhtar Türkiye Cumhuriyeti'nin yerel düzeyde en alttaki yöneticisidir. Dolayısıyla muhtar kamu kurumlarıyla vatandaşlar arasında köprü olmak zorunda. Hem vatandaşın talebini yukarı mercilere iletme durumu var, hem de idarenin yani karakolun, milli eğitimin, sağlığın, polisin taleplerini, isteklerini, talimatlarını mahalleye ulaştırmakla görevlidir” dedi.

“Mollakasım bölgesi bizim en turistik bölgemizdir”

Tuşba ilçesinin turizm merkezi olacağını ifade eden Vali Bilmez, “Tuşba merkez bir ilçemiz ama maalesef ilçe kurulurken şehrin ana merkezi tamamen İpekyolu’nda kalmış durumda. Kiremit üretiminin olduğu bölge ise Tuşba’ya bırakıldı. Tuşba ilçesinin en güzel bölgesi üniversite bölgesiydi, bu ilk etapta dezavantaj olarak görülse bile orta ve uzun vadede imara açık, yeni yapılaşma yapılabilecek, yeniden planlanabilecek şehir bölgesi de Tuşba ilçesindedir. Şehrimiz kent merkezinden Gevaş bölgesine kadar turizm bölgesi ilan edilmiş ama maalesef üniversite bölgesi, Mollakasım, Çitören ve Çarpanak bölgesi turizm bölgesi olarak ilan edilmemiş. Bu bölgelerde plansız bir yapılaşmanın olduğunu gözlemledik. Bu yıl imarını daha bitirmeden orada bir yol çalışması başlattık. Yolu sahile sıfır değil de biraz sahilden uzak, 30 metre genişliğinde Çitören’den Çarpanak’a, oradan da Mollakasım’a kadar o yolu götüreceğiz. Yol çalışması yapılırken güzel bir müjde de aldık. Yapılan çalışmada su kaynağına denk gelmişler. Bu sayede oranın susuzluk sorununu da bitirmiş olacağız. Yol yapımında Tuşba Belediyesi de destek veriyor. Mollakasım bölgesi bizim en turistik bölgemizdir. Bu bölgemizin hem imarını, bireysel talepler olmadan, üniversitemizin yanı başında mevzi imar planı için talepler geldi hiçbirine olumlu bakmadık, hiçbirine de olumlu bakmayacağız. Hepsini birden düzenlememiz lazım. Site site imara açarsak o bölgeye de yazık olur. Hepsini bir bütün olarak masaya yatıracağız, o bölgeyi turizme kazandıracağız” diye konuştu.