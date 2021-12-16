Özgökçe: Van'ın kaderi turizme bağlıdır

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, turizmin Van'ın 'olmazsa olmazı' olduğunu belirterek, "Bu şehrin kaderi turizme bağlı" dedi.

Turizm 16.12.2021, 18:52
Özgökçe: Van'ın kaderi turizme bağlıdır

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Mart 2020'de pandemi ile başlayan zor sürecin 2021'de de devam ettiğini söyledi. Van’da 65 turizm seyahat acentesinin olduğunu ancak pandemi nedeniyle 35’inin kapandığını belirten Özgökçe, “Dünyanın her yerinde turizm sezonu mart ayında başlar ve kasım ayının sonunda biter. Yani sezonumuz bittiği sırada gümrük kapımız açıldı. Şu an yeterli düzeyde İranlı turist alamıyoruz” diye konuştu. Özgökçe, turizmin Van'ın 'olmazsa olmazı' olduğunu kaydederek, "Bu şehrin kaderi turizme bağlı. Turizmin bu şehirde, bu bölgede hareketlenmesi için gümrük kapısının 24 saat hizmet esaslı olması ve uçak seferlerinin artması lazım" ifadelerini kullandı.

Kapıköy Gümrük Kapısı’nın 7/24 esasına göre hizmet vermesini isteyen Özgökçe, “Türkiye’de 39 kara hudut kapısı var. Bunların 38 tanesi 7-24 hizmet verirken, bizim kapımız sabah 09.00’da açılıp saat 15.00’te kapanıyor. Türkiye’nin en modern ve en son sistemle donatılan gümrük kapımızın 24 saat hizmet esaslı olması lazım. Ya İran ya da Türkiye tarafından misafirler geri dönmek zorunda kalıyor. Bu da hoş bir durum değil” dedi.

"Vangölü Ekspresi bilet satışları acentelere de verilsin"
Vangölü Ekspresi’ni Doğu Ekspresi’yle kıyaslayan Özgökçe, "Vangölü Ekspresi’nin geldiği destinasyon çok zengin ve güzel bir destinasyon. İki destinasyonda yolculuk yapan misafirler, Vangölü Ekspresi'nin geldiği destinasyonu çok daha fazla beğeniyor. Bu nedenle Vangölü Ekspresi’nin bir an önce turizm trenine eklenmesi ve haftanın her günü olması lazım. Bunun yanında şu anda Vangölü Ekspresi bilet satışları da sadece internet üzerinden alınabiliyor. Bu da bizler için çok zor bir durum teşkil ediyor. Bu konuda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yetkililerden isteğimiz, bilet satışları noktasında acentelere de izin verilsin. Çünkü biz 50-80 veya 100 kişiden oluşan kapalı gruplarımıza münferit bilet alamıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Yeni yıl dileklerini de ileten TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, "2022 yılının ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazanç getirmesini diliyorum” dedi. İHA

#van turizmi #Cevdet Özgökçe
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