Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması Van’da sevinçle karşılandı

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Van’ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı, 24 Mart 2020’de vaka sayılarının artması nedeniyle araç ve yaya geçişlerine kapatılmıştı. Her ne kadar sınır kapısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 17 Mayıs tarihinde açılacağı müjdesi üzerine açılsa da, İran Covid-19 tedbirlerini gerekçe göstererek Türkiye'ye açılan sınır kapılarını açmamıştı. İkili görüşmelerin ardından Van’ı ziyaret eden İran'ın Salmas milletvekili Yakoup Rezazadeh, Kapıköy Sınır Kapısı dahil olmak üzere aylardır yaya geçişlerine kapalı olan sınır kapılarının açılacağını duyurmuştu. Dün itibariyle yaklaşık 22 kişilik bir kafilenin Van’a gelmesiyle sınır kapısının açıldığı netleşti. Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılmasının ardından, Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) Başkanı Abdullah Tunçdemir ve Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, konuyla ilgili Wan Haber’e konuştu.

‘Türkiye’nin her yerine katkı sağlıyor’

Yaklaşık 2 yıldır kapalı olan Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılmasından dolayı sevindiğini belirten Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) ve Ayanis Tur Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tunçdemir, İran pazarının tüm Türkiye’ye fayda sağladığını vurguladı. Tunçdemir, “İran pazarı, ilimiz ve bölgemiz için çok önemli. Bu pazardan yararlanmak ve pay almak istiyoruz. Pandemiden dolayı 2 yıldır kapalı olan Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılmasına biz turizmciler olarak çok sevindik, mutlu olduk. Bizim bölgemizde olan Kapıköy Sınır Kapısı, Gürbulak Sınır Kapısı ve Esendere Sınır Kapısı olmak üzere bu üç sınır kapısından gelecek olan turistler Van ve Türkiye’nin her yerine katkı sağlamaktadır. Sadece Van değil Trabzon, Iğdır, Antalya, İstanbul, İzmir olmak üzere ülkenin her tarafına fayda sağlamaktadır. Şimdi kapılar kapalı iken Türkiye’ye uçakla gelen İranlı misafirlerin sadece İstanbul’a ve Antalya’ya faydası var. Ama üç sınır kapısının açık olmasının bütün Türkiye’ye faydası var. Çünkü buralardan Türkiye’ye turist gidişi oluyor“ diye konuştu.

‘İran’a tur yapamıyorum’

Tunçdemir, Türk vatandaşlarının İran’a geçiş yapamadıklarını söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı; “Bundan sonraki süreçte esnaf yararlanmış olacak bu durumdan. Biz İranlı ve kendi yetkililerimizden şunu istiyoruz. Biz İran’a gidemiyoruz. Geçişler kapalı. Onların da açılmasını istiyoruz. Ben Ayanis Tur Operatörü olarak İran’a tur yapamıyorum. Çünkü İran tarafına Türk vatandaşların geçişi yok. Yaklaşık 500 bin kişi İran’a tur yapacak. İran geçişlerin açılmasını bekliyoruz.“

‘Sevindirici bir haber’

Konuyla alakalı Gümrük Müdürü’nü arayıp gerekli bilgilendirmeleri aldığını açıklayan Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, “Dün bizim sektörden, ilimizden ve çevre illerden arkadaşlarım beni arayıp Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılıp açılmadığını sordular. Ben de Gümrük Müdürü’nü aradım. Bugün İran heyeti ile Türk heyeti, İran tarafında bir görüşme yapmışlar. Netice de İran tarafı, bizim tarafa ‘Tahran, önümüzdeki salı günü sınır kapısını açabilir’ demiş. Bu da bizim için sevindirici bir haber. İki gündür ilimizde 30 kişilik bir heyet vardı. Temennimiz bir an önce açılmasıdır“ dedi.