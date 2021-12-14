İranlılar yeni yılı Van'da geçirecek

Van'daki oteller, yılbaşı için İranlı turistlerin yaptığı 3 günlük rezervasyonla tamamen doldu. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, İranlı turistlerin gelişiyle birlikte kentte ciddi bir hareketlilik yaşandığını, bunun esnafa da yansıdığını söyledi.

Turizm 14.12.2021, 10:51
İranlılar yeni yılı Van'da geçirecek

Van'daki oteller, yılbaşı için İranlı turistlerin yaptığı 3 günlük rezervasyonla tamamen doldu. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, İranlı turistlerin gelişiyle birlikte kentte ciddi bir hareketlilik yaşandığını, bunun esnafa da yansıdığını söyledi.

Türkiye'de döviz kurlarının artmasıyla birlikte, Van'a komşu İran'dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin sayısı her geçen artıyor. İranlı turistler, her yılbaşı olduğu gibi, bu yıl da eğlenmek için yine Van'ı tercih edecek. İran'dan 3 günlük yeni yıl tatili için gelecek olan turistler, otellere günler öncesinden rezervasyon yaptırdı. Oteller yılbaşı için tamamen doldu. Kentte, başta otellerin olmak üzere tüm eğlence mekanları yılbaşını dolu geçirecek.

'10 DOLARA OTELDE KONAKLAYABİLİYORLAR'

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, İranlı turistlerin gelişiyle birlikte kentte ciddi bir hareketlilik yaşandığını, bunun da esnafa yansıdığını belirterek şöyle konuştu.

"Pandemi nedeniyle uzun süre İranlılar ülkemize gelemedi. Daha sonra sınır kapılarının açılmasıyla gelmeye başladı. Tabi pandemi günlük yaşantımızı ve turizmi çok etkiledi. İran ve Türkiye'de de özel ve resmi tatil günlerinde konaklama alanında misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Şu an yılbaşı rezervasyonları ilimizde bazı otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış durumda. İnşallah daha fazla rezervasyon olur. Tabii bu bizim para birimimizin değer kaybetmesiyle buraya daha fazla turistin gelmesi demektir. Düşünün, 10 dolara otelde konaklayabiliyorlar, 2 dolara yemek yiyebiliyorlar. Bundan daha ucuz, daha uygun bir yer olamaz. İranlılar, kendi devletlerinde bile bu kadar ucuz yemek yiyebilme imkanı bulamıyor. Tabii bunun yanında alışveriş yapıyorlar. İnşallah daha fazla İranlı gelir buraya."

‘KURUN YÜKSELİŞİ, İRANLI TURİSTLERİN SATIN ALMA GÜCÜNÜ ARTTIRDI'

Döviz kurda yaşanan yükselişle turistlerin satın alma gücünün arttığına dikkat çeken Yüksel, "Daha önce İran İslam Cumhuriyetinin 4 bin 500 tümeni bir Türk lirası iken, şu an 2 bin 200 tümene yaklaşmış durumda. Bu da onlar için daha fazla alışveriş yapabilme imkanı, daha kolay otellerde konaklama imkanı sunduğundan daha fazla turist geleceğine inanıyoruz. Edirne’ye gelen Bulgarlar, İranlılara göre daha avantajlı. Çünkü, İran para biriminin bizim para birimine göre değeri düşük. Turistler yılbaşı için 3 günlük bir tatil için gelecekler. Burada alışverişlerini yapıp, eğlenecekler" diye konuştu.

EĞLENCE VE ALIŞVERİŞE GELİYORLAR

Van'da bir otelin genel müdürlüğünü yapan Celalettin Başak ise 10 gün önce kente 'Muhteşem Cuma' için gelen İranlı turistler nedeniyle otellerin dolduğunu belirterek, "Bu sürede 5 gün bütün oteller doluydu. Yılbaşı için de şu anda otelimiz tamamen dolu ve İranlı misafirlerimiz eğlenceye ve alışverişe geliyor. Antalya'dan hiçbir farkımız yok. Her türlü hizmeti vermeye hazırız" dedi.

İranlı turistler ise alışveriş için Van'ı tercih ettiklerini, yeni yılı da Van'da eğlenerek geçireceklerini anlattı. DHA

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