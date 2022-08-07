İranlı turistler Van'da köpük partisiyle eğlendi

Hava sıcaklığının 30 dereceyi gösterdiği Van’da, sıcaklardan bunalan İranlı turistler kentteki bir aqua parka akın etti. Tesislerde havuzda yüzmenin keyfini çıkaran İranlı turistler köpükler içinde, şarkılar eşliğinde eğlendi.

Van’ı çok sevdiklerini belirten İranlı turistler hem yakın hem de ucuz olduğu için Van’ı tercih ettiklerini söylediler. Van’ın özellikle son zamanlarda daha da güzelleştiğini belirten Anya ve Ali Rıza isimli İranlı çift, 4 günlük tatili değerlendirmek için geldiklerini belirterek, “Eğlence ve alışveriş için geliyoruz. Burada havuza giriyoruz Van Gölü sahilinde geziyoruz. Van çok güzel olmuş ve burada her şey var” dedi.

Feyzullah Demirtaş isimli turizmci ise İranlı turistlerin hem yakın hem de ucuz bir kent olduğu için Van’ı tercih ettiklerini belirterek, “Bizim imkanlarımız onlara cazip geliyor. Van’daki tarihi yerler ve güzellikler onlar için güzel geliyor. Fiyatlar da onlar için makul. Onlar bizden biz onlardan memnunuz” ifadelerine yer verdi. İHA