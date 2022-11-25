İranlı turistler, alışveriş için Van'a geliyor

 İran'dan alışveriş yapmak için Van'a gelen İranlı turistler, kentin ekonomisini canlandırdı.

Turizm 25.11.2022, 22:31
İranlı turistler, alışveriş için Van'a geliyor

Türkiye'yi İran'a bağlayan Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan İranlılar, ülkeleriyle en geniş sınıra sahip Van'da otellerde konaklayıp alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldürüyor.

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel, otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını söyledi. Tatillerini Van'da geçirmeyi tercih eden İranlı turistlerin, yaptıkları alışverişle hem esnafa can suyu olduğunu hem de ekonomiyi canlandırdığını belirten Yüksel, misafirleri en iyi şekilde ağırlayarak kentten memnun ayrılmalarını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi. Van'ın tatil dönemlerinde komşu ülke vatandaşlarından yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Yüksek, şöyle konuştu:

"Van'a çoğunlukla İranlı turistler geliyor. Turizmciler ve esnaf olarak çok verimli bir dönem yaşıyoruz. Bugünlerde mağazalarda büyük indirimler yapıldığı için İranlı turistler Van'a geldi. Hem turizmcilerin hem de esnafımızın yüzü güldü. Otellerimiz doldu, boş yer bulmak mümkün değil. İranlı turistler sezonluk değil 12 ay boyunca geliyor. Hem turizmcilere hem de esnafa büyük faydası oluyor."

Mağaza işletmecisi Erkan Atlas ise "İranlı turistler sayesinde işlerimiz arttı. Onlar bizim için velinimet. İnşallah İranlıların yoğunluğu hiçbir zaman kesilmez. Her zaman Van'a katkısı olur. Bu durumdan memnunuz." dedi.

İranlı turistlerden Haniyeh Taheri de "Van'ı çok seviyoruz. Alışverişe ve gezmeye geliyoruz. Yılın belli dönemlerinde gelerek burada güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu. AA

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