Çarpanak Adası’na su altı yürüyüşü
Van’ın Tuşba Belediyesi, Van Gölü’nde bulunan ve dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası’na, antik yoldan sualtı yürüyüşü düzenledi.
Tuşba Belediyesi, Çarpanak Adası ile adada bulunan ve IX. ya da XI. yüzyılda yapıldığı sanılan, Saint Jean'a adanmış Ktouts Manastırı’nı turizme kazandırmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, yaklaşık bir kilometrelik mesafenin bir kısmını yüzerek, suyun sığ olduğu kısmı ise yürüyerek adaya ulaştı. Bir teknenin de eşlik ettiği etkinlikle ilgili açıklamada bulunan belediye yetkilileri, Van Gölü ve çevresinin çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirttiler. Büyüklüğü itibarıyla deniz olarak adlandırdıkları Van Gölü’nün, kentin en büyük değeri olduğunu vurgulayan belediye yetkilileri, “Tuşba Belediyesi olarak bizler de gerek Van Gölü’nün temiz ve şifalı suyunu gerekse Van Gölü’ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası ile üzerindeki manastırı turizme kazandırmak amacıyla her yıl etkinlik düzenliyoruz. Tarihle bağlantılı olan bu yol, suların yükselmesiyle su altında kalmış. Bunu gelecek nesillere tanıtmak için elimizden gelen çaba ve gayreti gösteriyoruz” dediler.
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