Çarpanak Adası, yürüyerek seyahat edilebilecek bir yapıya dönüşüyor

Asırlar öncesinde bir yarımada parçası olan Çarpanak Adası, Van Gölü suyunun 1990-1995 yılları arasında yükselmesiyle ada haline geldi. Çarpanak Adası ile ana kaya arasındaki 800 metrelik antik yol ise Van Gölü’nün yükselmesiyle sular altında kalmıştı. Ancak küresel iklim değişikliği ve onun muhtemel sonuçlarından biri olarak ortaya çıkan buharlaşma, göldeki su seviyesinin yeniden düşmesine neden oldu.

Van Gölü’nde 2020 ve 2021 yıllarındaki büyük çekilmeyle birlikte sular altında kalan Çarpanak Adası antik yolu, yeniden belirgin hale geldi. Suların çekilmeye devam etmesi durumunda Çarpanak Adası’nın tekrar yarımada durumuna gelmesi bekleniyor.

“Çarpanak Adası gizemli bir ada niteliğinde”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü’nün bir bütün olarak turizme konu olabilecek yeterliliğe sahip doğa harikası bir yer olduğunu belirtti. Çarpanak Adası’nın gizemli bir ada niteliğinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Ana kaya ile ada arasında bir bağlantı var. Bu geçmişte adanın ana kayaya bağlı olduğunu bize gösteriyor. Zamanla göldeki seviye artışları adanın bir koridorla bağlı olduğu ana kayayı kesmiştir. Dolayısıyla bir ada şekline dönüşmüştür. Bu 800 metrelik bir mesafeden oluşuyor” dedi.

“Adaya yürüyerek seyahat edilebilecek”

Van Gölü’nün çok yüksek seviyelerden aşağıya doğru düştüğünü dile getiren Alaeddinoğlu, “Kapalı göller uzun süreler içinde alçalır ve yükselirler. Van Gölü de bunları yaşamıştır. 1990-1995 yılları arasında yoğun bir yağış ve buharlaşmanın çok az olduğu bir dönem yaşandı. O dönem gölde çok ciddi bir seviye artışı gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu alanın tamamı sular altında kalmış. Ancak küresel iklim değişikliği ve onun muhtemel sonuçlarından biri olarak ortaya çıkan buharlaşma, bu alanın tekrar insanın yürümesine imkan verecek hale getirdiğini görüyoruz. Bu seviye farkı Van Gölü’nün aleyhine giderek azalacaktır. Dolayısıyla Çarpanak Adası’na giderken yüzme durumuna kalınan o küçük koridorun da yüzmeden adadan ana karaya yürüyerek seyahat edebileceğiniz bir yapıya dönüşecektir” şeklinde konuştu.

Çarpanak Adası ile yarım adasındaki antik yolun doğaseverler için bir fırsat olduğuna dikkat çeken Alaeddinoğlu, doğaseverlerin adayı ziyaret ederek o heyecanı yaşamaları tavsiyesinde bulundu. İHA