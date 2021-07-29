Bayramda Van'a ilgi büyük oldu

Kurban Bayramı süresince ülkemiz genelinde birçok ilde sıcak havalar hakim oldu. Sıcak havadan bunalan bir çok insan da tatilin yolunu tuttu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sıcak illerinden bir çok misafir ise serinlemek için Van'ı ve Van Gölü'nü tercih etti. Durum böyle olunca konaklama sektörü de, birkaç günlüğüne de olsa yüzde 100 doluluk oranı ile çalıştı.

TURİZM SEKTÖRÜ SIKINTILI BİR DÖNEM GEÇİRDİ

Pandeminin başından bu yana sıkıntılı bir süreç geçiren turizm sektörü, iç turizmin bayram süresince hareketlenmesi ile derin bir nefes aldı. Van'da da özellikle İranlı turistler sayesinde önceki yılları hareketli geçiren turizm sektörü, pandemi sonrası durgun ve sıkıntılı bir dönem yaşadı. Ancak Kurban Bayramı tatili boyunca özellikle Güney illerinden Van'a çok sayıda yerli turistin gelmesi, birkaç günlüğüne de olsa sektörü hareketlendirdi. Konaklama sektörü, bayram sonrası birkaç günlüğüne de tam kapasiteye yakın misafir ağırladı.

YÜKSEL. YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞILDI

Geçtiğimiz sene bayram tatilinde Van'daki konaklama sektörünün yüzde 70'lere varan bir doluluk oranı ile çalıştığını söyleyen Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Yunus Yüksel, bu yıl Kurban Bayramı tatilinde ise birkaç günlüğüne de olsa otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Yüksel, yaptığı açıklamada; “Kendi gelen diye adlandırdığımız misafirlerimiz ile geçen sene otellerimizde yüzde 70 gibi bir doluluk oranı sağlanmıştı, bu sene otellerde yüzde 100'e varan bir doluluk oranına ulaşıldı. Benim bildiğim kadarıyla bütün otellerimiz doldu. Bunun da çok faydası oldu elbette. Kendi gelen turist dediğimizde, planı – programı olmayan, bir anda ailesini alıp 'ben Van'a gideyim, bir tatil yapayım' diyen kişileri kastediyoruz. Özellikle Güney Doğu'da sıcak illerden gelen çok sayıda misafirimiz oldu. Batman'dan, Diyarbakır'dan, Mardin'den misafirlerimizi ağırladık. Daha serin bir yer olduğu için buraya geldiler. Tabi insanların buraya gelmesinde en büyük etken de Van Gölü oldu. İnsanlar buraya geldiler, gezdiler, Van Gölü'ne gidip yüzdüler. Serin ve güzel bir ortamda vakit geçirdiler” dedi.

Bayramın birinci gününden sonra otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını kaydeden Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Yunus Yüksel, “Bayram arifesi ve bayramın birinci günü misafirlerimiz biraz daha az oldu ancak 2. gününden itibaren tam doluluk oranı ile 4 gün kadar konakladı misafirlerimiz. Hiç boş yerimiz kalmadı. Dördüncü günden sonra misafirlerimiz geldikleri memleketlerine geri döndüler.” diye kaydetti.

“YABANCI MİSAFİRLER DE GELDİ”

Van'ın bir çok yere göre nispeten daha serin olması ve Van Gölü faktörü nedeniyle çekici olduğunu anlatan Yüksel, yerli turistlerin yanı sıra özellikle Kuzey Irak'tan da çok sayıda misafirin Van'da ağırlandığını söyledi.

Yüksel, “Bu sene kuraklık olması, havaların çok sıcak olması nedeniyle, daha serin olan ilimiz tercih ediliyor. Kuzey Irak'tan da misafirler geliyor. Van Gölü burada da önemli bir etken olarak ortaya çıkıyor. Daha önce de söz ettiğim gibi Güneydoğu'dan da yine sıcaklardan bunalan misafirlerimiz Van Gölü'nde serinlemek için ilimize geliyorlar. Serin bir yer olduğu için ilimiz tercih ediliyor. Bazı otellerimizde yüzde 20 oranına kadar Kuzey Iraklı turistler oldu. Çok az sayıda da olsa Avrupalı turist de geldi.” ifadelerini kullandı.

VANOTED Başkanı Yunus Yüksel, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tüm misafirleri, Van'a davet ederek, “Serinlemek isteyen, Van Gölü'nde suyun tadını çıkarmak isteyen tüm misafirlerimizi kentimize bekliyoruz” dedi.