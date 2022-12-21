Aquapark Otelleri Nerede Bulunur?

Aileler; tüm kış evlerinde oturduktan sonra yaz aylarında en azından bir haftalığına da olsa tatil yapmak isterler.

Turizm 21.12.2022, 12:33
Aquapark Otelleri Nerede Bulunur?

Aileler; tüm kış evlerinde oturduktan sonra yaz aylarında en azından bir haftalığına da olsa tatil yapmak isterler. Ancak, Türkiye’de bulunan tüm otellerin çocuklu ailelere kapılarını açmadıklarını ifade edebiliriz. Bilhassa bazı oteller; 12 yaşından küçük çocukları kabul etmezler. Aileler; bünyesinde aile odası da barındıran bir otel arayışına girerler. Bu noktada, aquapark otelleri tercih edilmelidir.

Aquapark otelleri; insanların çocuklarıyla beraber kalabilecekleri bir konaklama seçeneği olarak bilinir. Bu tür oteller; tatil sırasında çocuklarıyla nasıl baş edeceğini bilemeyen aileler için ciddi bir şanstır. Ayrıca, bazı otellerin 12 yaşından küçük bir veya iki çocuktan para almadığını söylemek gerekir.

Aquapark Otel Nedir?

Birçok kişi; aquaparkın ne olduğu merak eder. Su parkı olarak tarif edilebilecek aquapark; tahmin edebileceğiniz üzere eğlencenin adresidir. İnsanlar; yaz aylarında serinlemek adına aquapark otellerine gitmeyi tercih ederler. Aquapark otelleri; hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olmayı başarmıştır.

Su parkı; turizm sektörü ile içli dışlı olanların da bildiği üzere oldukça geniş bir alan üzerine inşa edilmiştir. Güvenlik açısından sorunsuz bir yerdir. Ayrıca, bu tür otellerde farklı özelliklere sahip çok sayıda su kaydırağı da yer alır. İnsanlar; su kaydırakları sayesinde temiz suyun keyfini en iyi şekilde yaşayabilirler. Eğlence dolu dakikalar geçirirler. Ayrıca, aquapark; yüzme bilmeyen insanlar için da iyi bir seçenektir. Çünkü, can yeleği gibi ekipmanlar sayesinde bu kişilerin de güvenliği sağlanır. Buna ek olarak, aquapark bünyesinde sıçrama tahtaları ve farklı sulu oyuncaklar da yer alır. İnsanlar; su içerisinde yapılan birbirinden eğlenceli aktiviteler sayesinde harika zaman geçirirler. Fakat, aktivitelerin özelliği ve sayısı otelden otele göre değişir.

Aquapark otelleri; yalnızca çocuklar için uygun konaklama seçenekleri değildir. Yetişkinler de bu otellerden diledikleri gibi faydalanabilirler. Çünkü, bu tür otellerde yetişkinlere hitap eden farklı oyuncaklar da yer alır. Isıtmalı havuzları, dalga havuzları ve kaydırak kuleleri gibi farklı seçeneklere sahip olan aquapark otelleri; kendisi için ödenen parayı sonuna kadar hak eden konaklama yerleridir.

Türkiye’nin En İyi Aquapark Otelleri

Aqupark otelleri; tahmin edebileceğiniz üzere daha çok Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yer alır. Gelin, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı aquapark otelleri hakkında bilgi verelim!

  • Ela Excellence Resort Belek: Belek gibi golf sporu ile özdeşleşmiş bir yerde yer alır. İnsanlar; otelin kendisine ait iki su kaydırağında diledikleri gibi vakit geçirebilirler. Ayrıca, açık ve kapalı havuz imkanı da vardır. Farklı oda seçenekleri ile dikkat çeken Ela Excellence Resort Belek; bilhassa erken rezervasyon sayesinde ailelerin çok uygun şartlarla kalacakları bir oteldir.
  • Susesi Luxury Resort: Belek sınırları içerisinde yer alan bir diğer otel olmakla beraber bünyesinde iki farklı su kaydırağı yer alır. Ayrıca, başta su sporları olmak üzere aktivite açısından çok iyi imkanlar sunar.

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