1. Van Denizi Yüzme Festivali başladı

Van Gölü'nün tanıtılmasına katkı sunmak amacıyla bu yıl ilki organize edilen "Van Denizi Yüzme Festivali" başladı.

Turizm 17.07.2022, 14:46
1. Van Denizi Yüzme Festivali başladı
1. Van Denizi Yüzme Festivali başladı
1. Van Denizi Yüzme Festivali başladı

Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Gölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen festival için İstanbul, İzmir, Sivas, Diyarbakır, Tunceli, Antalya ve Bitlis gibi birçok ilden sporcu ve doğasever kente geldi.

Etaplar halinde 7 gün sürecek festivalin ilk gününde Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesi'nde bir araya gelen yaklaşık 400 kişi, hazırlıkların ardından 4,5 kilometre mesafedeki Akdamar Adası'na ulaşmak için kulaç atmaya başladı.

Zorlu parkuru tamamlayamayanlar jandarma, sahil güvenlik ve polis botlarının yardımıyla teknelere alındı. Bazı sporcular da güçlükle adaya ulaşmayı başardı.

Festival alanındaki vatandaşlar da hem piknik yapıp hem de yüzme yarışını izledi.

1. Van Denizi Yüzme Festivali başladı

"Festival yoğun ilgi görüyor"

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, Van Gölü'ndeki 4 adanın tarihi ve doğal güzelliklerini turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Festivale yoğun katılımın olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"Van Gölü'ndeki adalara dikkati çekmek istiyoruz. Festivalimiz bir hafta sürecek. Ülkemizde ilk defa böyle bir etkinlik düzenleniyor. İstanbul'dan, Tunceli'den, İzmir'den ve çeşitli illerden gelen misafirlerimiz var. Yaklaşık 600 kişilik kayıt aldık ve yoğun ilgiden dolayı kapatmak zorunda kaldık. Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini tanıtmak istiyoruz. En son NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci seçildi. Gölün maviliği herkesi kendisine hayran bırakıyor. Bu güzelliği tanıtmak istiyoruz. Yüzme festivalini geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz."

1. Van Denizi Yüzme Festivali başladı

Festivale İstanbul'dan katılan Ayhan İlhan ise Van Gölü'nün korunması adına düzenlen festivali anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Kentin keyifli ve güzel bir festivale ev sahipliği yaptığını aktaran İlhan, "Festival için İstanbul'dan 20 arkadaşla Van'a geldik. Van Gölü'nün daha temiz kalması için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yüzme festivalleri genelde günübirlik yapılıyor. 1. Van Denizi Yüzme Festivali bir hafta sürecek. Bu da festivale ayrı bir önem kazandırıyor." diye konuştu.

1. Van Denizi Yüzme Festivali başladı

Hamide Yılmaz ise Van Gölü'nün korunması gereken bir değer olduğunu belirterek," Festivale İstanbul'dan kızımla birlikte katıldım. Açık su yüzücüsüyüm. Yaz kış yüzüyoruz. Düzenli antrenmanlarımız var. Aynı zamanda yüzme eğitmeniyim. Van Gölü'nün suyunu çok beğendim. Deniz suyundan oldukça farklı. Yüzme meraklılarını Van Gölü'nde yüzmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Doğaseverler ve sporcuların Van Gölü'ndeki adalarda ve Nemrut Krater Gölü'nde düzenlenecek etkinliklere katılacağı festival, 23 Temmuz'da sona erecek. AA

1. Van Denizi Yüzme Festivali başladı

1. Van Denizi Yüzme Festivali başladı

1. Van Denizi Yüzme Festivali başladı

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