1. Van Denizi Yüzme Festivali, 4 gündür çeşitli etkinliklerle devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Gölü Aktivistleri Derneğince organize edilen "1. Van Denizi Yüzme Festivali" 4 gündür çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Turizm 20.07.2022, 02:07 20.07.2022, 02:09

Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Gölü Aktivistleri Derneğince organize edilen "1. Van Denizi Yüzme Festivali" 4 gündür çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Van Gölü'nün tanıtımına katkı sağlamak, göldeki saklı güzellikleri keşfetmek, yerli ve yabancı turistlerin kentte ilgisini artırmak amacıyla gerçekleştirilen festivalde, her gün farklı etkinlikler düzenleniyor.

Festival kapsamında Kuzu Adası'ndan suya atlayan onlarca profesyonel yüzücü, Van Gölü'nde yaklaşık 4,5 kilometre kulaç atarak Akdamar Adası'na kadar yüzdü.

İstanbul'dan gelerek festivale katılan Sahra Seven, "Van Denizi'nde yüzme festivali var dediler. Biz, Van Gölü olarak biliyorduk. Teklif hoşumuza gitti ve grubumuzla Van'a geldik. Deniz, ada ve ortam çok güzel. Yüzdükçe denizin dibini görüyorsun. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Van Gölü'nde yüzmenin eğlenceli olduğunu ifade eden Ali Akgül ise yüzmek için ilk defa Van Gölü'ne geldiğini söyledi.

Akgül, "Kuzu Adası'ndan, Akdamar Adası'na kadar yüzdük. 4,5 kilometrelik mesafeyi 1 saat 49 dakikada bitirdim. Tatlı ve tuzlu su biraz zor oldu ama güzel bir deneyim. Herkese teşekkür ederim. Çok eğlendik. İnşallah festival her yıl devam eder." diye konuştu.

Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen yüzücüler de festival bitimine kadar Van'da kalacaklarını belirtti. AA

#Van Denizi Yüzme Festivali #van büyükşehir belediyesi
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